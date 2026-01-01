انشر Zammad بتثبيت بنقرة واحدة.
منصة دعم فني وخدمة عملاء مفتوحة المصدر تحول البريد الإلكتروني والدردشة والقنوات الاجتماعية إلى سير عمل تذاكر موحد.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Zammad
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Zammad
Zammad هو نظام مكتب مساعدة ودعم عملاء مفتوح المصدر بالكامل يدمج محادثات البريد الإلكتروني والدردشة والهاتف وتويتر وفيسبوك وتليجرام في قائمة انتظار تذاكر واحدة. يعمل الوكلاء من صندوق وارد واحد بينما يتواصل معك العملاء عبر أي قناة يفضلونها، ويتم تسجيل كل تفاعل مقابل ملف تعريف عميل موحد مع سجل تدقيق كامل.
استضافة Zammad ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على بيانات العملاء ونصوص المحادثات ومقاييس اتفاقية مستوى الخدمة (SLA) تحت سيطرتك دون رسوم ترخيص لكل وكيل. تتوسع المنصة من مكتب دعم لشخص واحد إلى عملية متعددة الفرق مع سير عمل مخصص ومقالات قاعدة المعارف وتتبع الوقت.
الميزات الرئيسية لـ Zammad
صندوق وارد متعدد القنوات
اسحب التذاكر من البريد الإلكتروني، والدردشة عبر الويب، وتليجرام، وتويتر، وفيسبوك، والهاتف إلى قائمة انتظار واحدة حتى لا يضطر الوكلاء إلى التبديل بين الأدوات.
اتفاقية مستوى الخدمة (SLA) والتصعيد
تحديد أهداف الاستجابة والحل لكل عميل أو نوع تذكرة، مع تصعيدات تلقائية عند تجاوز المواعيد النهائية.
قاعدة المعلومات
انشر مقالات عامة وداخلية بدعم متعدد اللغات لتقليل التذاكر المتكررة وتأهيل وكلاء جدد بشكل أسرع.
بحث بالنص الكامل
البحث المدعوم بـ Elasticsearch عبر كل تذكرة ومقالة وسجل عميل يعرض النتائج في غضون أجزاء من الثانية حتى مع التوسع.
تدفقات عمل مخصصة
أنشئ أتمتة قائمة على المشغلات ومهام جدولة تقوم بتوجيه التذاكر وإرسال الردود وتحديث الحقول دون كتابة تعليمات برمجية.
REST API وخطافات الويب
ادمج Zammad مع CRMs وأدوات المراقبة وروبوتات الدردشة من خلال واجهة برمجة تطبيقات REST شاملة و webhooks صادرة.
لماذا تشغّل Zammad على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
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