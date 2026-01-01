Zammad هو نظام مكتب مساعدة ودعم عملاء مفتوح المصدر بالكامل يدمج محادثات البريد الإلكتروني والدردشة والهاتف وتويتر وفيسبوك وتليجرام في قائمة انتظار تذاكر واحدة. يعمل الوكلاء من صندوق وارد واحد بينما يتواصل معك العملاء عبر أي قناة يفضلونها، ويتم تسجيل كل تفاعل مقابل ملف تعريف عميل موحد مع سجل تدقيق كامل.

استضافة Zammad ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على بيانات العملاء ونصوص المحادثات ومقاييس اتفاقية مستوى الخدمة (SLA) تحت سيطرتك دون رسوم ترخيص لكل وكيل. تتوسع المنصة من مكتب دعم لشخص واحد إلى عملية متعددة الفرق مع سير عمل مخصص ومقالات قاعدة المعارف وتتبع الوقت.