انشر Picsur بتثبيت بنقرة واحدة.
منصة استضافة صور ذاتية الاستضافة مع روابط قابلة للمشاركة فورًا، وتحويل التنسيقات، وعناصر تحكم انتهاء الصلاحية — بدون إعلانات، بدون تتبع.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Picsur
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Picsur
Picsur هو منصة خفيفة لاستضافة الصور ذاتية الاستضافة، مصممة للأفراد والفرق الذين يرغبون في السيطرة الكاملة على بنية مشاركة الصور التحتية الخاصة بهم. قم برفع الصور، واحصل على روابط قابلة للمشاركة فورية، وقم بتكوين أوقات انتهاء الصلاحية — كل ذلك دون الاعتماد على خدمات الطرف الثالث التي تضغط المحتوى، أو تعرض الإعلانات، أو تحذف الملفات دون سابق إنذار.
مدعومًا بـ PostgreSQL لتخزين البيانات الوصفية الموثوق به، يدعم Picsur صيغ PNG وJPEG وGIF وWebP وAVIF مع التحويل التلقائي للصيغ والتحسين. تسهل واجهة برمجة التطبيقات RESTful الخاصة به دمج رفع الصور برمجياً في الأدوات وسير العمل الحالية على خادمك الافتراضي الخاص (VPS).
الميزات الرئيسية لـ Picsur
روابط فورية للمشاركة
حمّل صورة واحصل فورًا على رابط نظيف ومباشر جاهز للصق في المحادثات أو المستندات أو رسائل البريد الإلكتروني.
تحويل التنسيق
يقوم تلقائيًا بتحويل الصور وتحسينها بين تنسيقات PNG و JPEG و GIF و WebP و AVIF لتسليم فعال عبر الويب.
ضوابط انتهاء الصلاحية
عيّن أوقات انتهاء صلاحية قابلة للتكوين للصور المشتركة بحيث تتوقف الروابط عن العمل تلقائيًا بعد فترة زمنية محددة للمشاركة المؤقتة الآمنة.
إدارة المستخدمين المتعددين
تتيح لك عناصر التحكم الإدارية وحسابات المستخدمين إدارة الوصول وحصص التخزين والأذونات عبر فريق أو مؤسسة.
REST API
تدمج واجهة برمجة التطبيقات للتحميل والإدارة البرمجية Picsur مع مسارات CI/CD وأدوات التقاط الشاشة وسير عمل الأتمتة الأخرى.
لماذا تشغّل Picsur على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
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