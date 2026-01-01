Picsur هو منصة خفيفة لاستضافة الصور ذاتية الاستضافة، مصممة للأفراد والفرق الذين يرغبون في السيطرة الكاملة على بنية مشاركة الصور التحتية الخاصة بهم. قم برفع الصور، واحصل على روابط قابلة للمشاركة فورية، وقم بتكوين أوقات انتهاء الصلاحية — كل ذلك دون الاعتماد على خدمات الطرف الثالث التي تضغط المحتوى، أو تعرض الإعلانات، أو تحذف الملفات دون سابق إنذار.

مدعومًا بـ PostgreSQL لتخزين البيانات الوصفية الموثوق به، يدعم Picsur صيغ PNG وJPEG وGIF وWebP وAVIF مع التحويل التلقائي للصيغ والتحسين. تسهل واجهة برمجة التطبيقات RESTful الخاصة به دمج رفع الصور برمجياً في الأدوات وسير العمل الحالية على خادمك الافتراضي الخاص (VPS).