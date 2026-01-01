نشر MantisBT بنقرة واحدة.
متتبع أخطاء مفتوح المصدر لفرق تطوير البرمجيات لتسجيل العيوب، وإدارة طلبات الميزات، وتنسيق سير عمل المشروع.
اختر باقة VPS المناسبة لـ MantisBT
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام MantisBT
MantisBT (متتبع الأخطاء Mantis) هو متتبع مشكلات مفتوح المصدر وطويل الأمد مكتوب بلغة PHP، تستخدمه فرق البرمجيات لتسجيل الأخطاء، وإدارة طلبات الميزات، وتنسيق العمل عبر مشاريع متعددة. تم تصميمه حول سير عمل قابل للتخصيص، وأذونات دقيقة لكل مشروع، وإشعارات البريد الإلكتروني، ويركز على انضباط إدارة المشكلات دون تضخم مجموعات إدارة المشاريع الكاملة.
تُبقي استضافة MantisBT ذاتيًا العيوب المبلغ عنها والمرفقات والمناقشات الداخلية على البنية التحتية التي تتحكم فيها — وهو أمر ضروري للمؤسسات التي تحتوي تقارير الأخطاء الخاصة بها على خطوات الاستنساخ أو بيانات العملاء أو التعليمات البرمجية الخاصة. يأتي هذا النشر مع MariaDB لسجل مشكلات دائم ويزيل تكاليف الترخيص لكل مستخدم التي تفرضها العديد من متتبعات المشكلات التجارية.
الميزات الرئيسية لـ MantisBT
سير عمل قابلة للتخصيص
حدد مراحل الحالة، وحالات الحل، وقواعد الوصول لكل مشروع بحيث يعكس المتتبع كيفية نقل كل فريق للعمل فعليًا من الإبلاغ إلى الحل.
صلاحيات دقيقة
التحكم في الوصول المستند إلى الأدوار على مستوى المشروع والفئة والحقل يبقي المسائل الحساسة مرئية فقط للأشخاص الذين يحتاجون إلى رؤيتها.
إشعارات البريد الإلكتروني
تُعلم قواعد البريد الإلكتروني القابلة للتكوين المُبلغين والمعالجين والمراقبين عندما تتغير حالة المشكلات، مما يضمن عدم إغفال أي عيب أو طلب ميزة.
الحقول والمرشحات المخصصة
إضافة حقول مخصصة عشوائية للمشكلات وحفظ المرشحات المعقدة كعرض مسمى لفرز آلاف التقارير دون فقدان السياق.
بنية المكونات الإضافية
نظام بيئي واسع للمكونات الإضافية يوسع MantisBT بتكامل التحكم بالمصادر، وطرق مصادقة إضافية، وإضافات إعداد التقارير.
واجهات برمجة تطبيقات REST و SOAP
تتيح لك واجهات REST و SOAP على حد سواء برمجة إنشاء المشكلات، وأتمتة الفرز، ودمج المتتبع مع مسارات CI أو الأدوات الخارجية.
لماذا تشغّل MantisBT على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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