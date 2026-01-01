MantisBT (متتبع الأخطاء Mantis) هو متتبع مشكلات مفتوح المصدر وطويل الأمد مكتوب بلغة PHP، تستخدمه فرق البرمجيات لتسجيل الأخطاء، وإدارة طلبات الميزات، وتنسيق العمل عبر مشاريع متعددة. تم تصميمه حول سير عمل قابل للتخصيص، وأذونات دقيقة لكل مشروع، وإشعارات البريد الإلكتروني، ويركز على انضباط إدارة المشكلات دون تضخم مجموعات إدارة المشاريع الكاملة.

تُبقي استضافة MantisBT ذاتيًا العيوب المبلغ عنها والمرفقات والمناقشات الداخلية على البنية التحتية التي تتحكم فيها — وهو أمر ضروري للمؤسسات التي تحتوي تقارير الأخطاء الخاصة بها على خطوات الاستنساخ أو بيانات العملاء أو التعليمات البرمجية الخاصة. يأتي هذا النشر مع MariaDB لسجل مشكلات دائم ويزيل تكاليف الترخيص لكل مستخدم التي تفرضها العديد من متتبعات المشكلات التجارية.