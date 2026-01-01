انشر Rivet بتثبيت بنقرة واحدة.
وقت تشغيل مفتوح المصدر للمكونات الفاعلة ذات الحالة التي تشغل وكلاء الذكاء الاصطناعي والتطبيقات التعاونية وسير العمل الدائم.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Rivet
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Rivet
Rivet هو محرك تنسيق مفتوح المصدر لـ Rivet Actors — وهي عمليات خفيفة الوزن وطويلة الأمد تعيش حالتها في الذاكرة ويتم حفظها تلقائيًا. على عكس بيئات التشغيل الخالية من الحالة (stateless serverless runtimes)، يحتفظ كل ممثل بحالته المدعومة بـ SQLite، وهويته القابلة للعنونة، وسجل الأحداث الخاص به، مما يجعله مناسبًا بشكل طبيعي لوكلاء الذكاء الاصطناعي، وجلسات الألعاب متعددة اللاعبين، والمحررات التعاونية، وسير العمل الدائم.
استضافة Rivet ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على حالة الممثل، وذاكرة الوكيل، وبيانات سير العمل تحت سيطرتك الكاملة دون رسوم لكل عملية تنفيذ. يأتي المحرك المضمن مع لوحة معلومات Inspector المدمجة لتصفح حالة الممثل، وإعادة تشغيل سير العمل، وتصحيح حركة المرور المباشرة دون الحاجة إلى إضافة أدوات إلى كود التطبيق.
الميزات الرئيسية لـ Rivet
جهات فاعلة ذات حالة
عمليات طويلة الأمد ذات حالة في الذاكرة، واستمرارية SQLite، وهويات مستقرة قابلة للعنونة لوكلاء الذكاء الاصطناعي وجلسات اللعب المتعدد.
سير عمل متين
يصمد وقت تشغيل سير العمل أمام الأعطال وعمليات إعادة التشغيل، ويعيد تشغيل سجل الأحداث بحيث تستأنف منطق الأعمال عملها تمامًا من حيث توقفت.
مفتش مدمج
لوحة تحكم المتصفح لتصفح قواعد بيانات SQLite للممثلين، وفحص حالة سير العمل، ومراقبة الأحداث، وتشغيل الممثلين عبر REPL.
SDKs متعددة اللغات
ربط المشغلين عبر حزم SDK الرسمية لـ RivetKit لـ TypeScript و Rust و Python و Swift دون إعادة كتابة الخدمات الحالية.
تخزين نظام الملفات
نشر أحادي العقدة جاهز للإنتاج ومدعوم بمخزن RocksDB مدمج — لا يتطلب قاعدة بيانات خارجية للبدء.
جدولة الحاويات
يجدول رمز المستخدم كحاويات عبر عقد التشغيل، مما يجعل من السهل تشغيل الوكلاء وخوادم الألعاب جنبًا إلى جنب مع المحرك.
لماذا تشغّل Rivet على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
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