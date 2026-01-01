نشر Snipe-IT بنقرة واحدة.
إدارة أصول تكنولوجيا المعلومات مفتوحة المصدر ومجانية لتتبع الأجهزة وتراخيص البرامج والإهلاك عبر مؤسستك.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Snipe-IT
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Snipe-IT
Snipe-IT هو نظام قوي ومفتوح المصدر لإدارة أصول تكنولوجيا المعلومات مبني على Laravel يساعد المؤسسات على تتبع أصول الأجهزة وتراخيص البرامج والملحقات والمواد الاستهلاكية طوال دورة حياتها. مع أكثر من 13000 نجمة على GitHub، فإنه يوفر ميزات على مستوى المؤسسات بما في ذلك سير عمل تسجيل الدخول/الخروج، وتتبع الاستهلاك، وإدارة الضمان، والتقارير الشاملة - كل ذلك بدون رسوم ترخيص باهظة.
يمنحك استضافة Snipe-IT ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) ملكية كاملة لبيانات الأصول والتراخيص الحساسة دون تكاليف متكررة لكل مستخدم أو لكل أصل. يتوسع النشر المدعوم بقاعدة بيانات MariaDB من الفرق الصغيرة إلى المؤسسات الكبيرة، حيث يتعامل مع آلاف الأصول مع الحفاظ على سرعة الاستعلامات لمسح الباركود، وإعداد التقارير، وتكاملات REST API.
الميزات الرئيسية لـ Snipe-IT
تسجيل دخول/خروج الأصول
تتبع بدقة من يملك أي أصل في أي وقت من خلال سير عمل مبسط لتسجيل الدخول والخروج وإشعارات البريد الإلكتروني التلقائية.
إدارة التراخيص
إدارة مفاتيح ترخيص البرامج، وعدد المقاعد، وتواريخ التجديد للحفاظ على الامتثال ومنع الترخيص الزائد أو الناقص.
تتبع الإهلاك
احسب استهلاك الأصول باستخدام طرق القسط الثابت أو الرصيد المتناقص لإعداد تقارير مالية ومحاسبة دقيقة.
الباركود ورموز QR
قم بإنشاء ومسح الباركود أو رموز QR لكل أصل، مما يتيح عمليات تدقيق مادية سريعة وإدارة مخزون سهلة الاستخدام عبر الأجهزة المحمولة.
REST API والتقارير
تصدير البيانات إلى CSV أو Excel ودمجها مع الأنظمة الخارجية من خلال واجهة برمجة تطبيقات REST كاملة لأتمتة سير العمل وذكاء الأعمال.
لماذا تشغّل Snipe-IT على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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