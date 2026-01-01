انشر Tiny File Manager بتثبيت بنقرة واحدة.
مدير ملفات ويب PHP خفيف الوزن بملف واحد لرفع وتنزيل وتنظيم ملفات الخادم من أي متصفح.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Tiny File Manager
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Tiny File Manager
مدير الملفات الصغير (Tiny File Manager) هو مدير ملفات مدمج ومفتوح المصدر يعمل بالكامل كملف PHP واحد، مما يمنحك واجهة كاملة الميزات قائمة على المتصفح لإدارة الملفات على خادمك دون الحاجة إلى عملاء SSH أو FTP. يدعم تحميل وتنزيل الملفات، النسخ، النقل، إعادة التسمية، الحذف، إنشاء الأرشيف، ومحرر نصوص مدمج — كل ذلك يمكن الوصول إليه من خلال واجهة مستخدم ويب نظيفة ومتجاوبة.
استضافة مدير الملفات الصغير ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على ملفاتك تحت سيطرتك ويتيح لك منح وصول قائم على الأدوار لأعضاء الفريق بمستويات صلاحيات مختلفة. يعني حجمه الصغير أنه يعمل جنبًا إلى جنب مع تطبيقاتك الحالية دون إضافة عبء موارد ملحوظ.
الميزات الرئيسية لـ Tiny File Manager
عمليات الملف الكاملة
تحميل وتنزيل ونسخ ونقل وإعادة تسمية وحذف الملفات والمجلدات مباشرة من المتصفح دون الحاجة إلى الوصول عبر SSH أو FTP.
وصول متعدد المستخدمين
تحديد حسابات مستخدمين متعددة بكلمات مرور فردية ومستويات صلاحيات، بما في ذلك أدوار للقراءة فقط للوصول المقيد.
محرر نصوص مدمج
تحرير ملفات التكوين والبرامج النصية والتعليمات البرمجية مباشرة في المتصفح مع دعم تمييز بناء الجملة، متجاوزًا الحاجة إلى محرر منفصل.
دعم الأرشيف
إنشاء أرشيفات ZIP واستخراج الملفات المضغوطة عبر واجهة الويب، مما يبسط عمليات النقل والدعم الاحتياطي المجمعة دون الحاجة إلى أدوات سطر الأوامر.
بحث الملفات
ابحث عبر الدلائل حسب اسم الملف أو المحتوى لتحديد موقع الملفات بسرعة دون التنقل يدويًا في هياكل المجلدات.
لماذا تشغّل Tiny File Manager على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
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