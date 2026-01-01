انشر Foxel بنقرة واحدة.
تخزين سحابي خاص مستضاف ذاتيًا مع بحث دلالي مدعوم بالذكاء الاصطناعي عبر الصور ومقاطع الفيديو والمستندات.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Foxel
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Foxel
Foxel هي منصة تخزين سحابي خاص مفتوحة المصدر توحد الملفات عبر الأقراص المحلية، S3، WebDAV، SFTP، FTP، جوجل درايف، ون درايف، دروب بوكس، وواجهات خلفية أخرى خلف واجهة ويب واحدة. ميزتها البارزة هي البحث الدلالي المدعوم بالذكاء الاصطناعي، والذي يتيح لك العثور على الصور ومقاطع الفيديو والمستندات باستخدام أوصاف اللغة الطبيعية بدلاً من أسماء الملفات.
تُبقي استضافة Foxel ذاتيًا مكتبة الوسائط الشخصية الخاصة بك، وأرشيفات العمل، وملفات الفريق المشتركة على بنية تحتية تتحكم فيها بالكامل — لا توجد رسوم لكل مستخدم، ولا قيود احتكارية، ولا يقوم طرف ثالث بمسح بياناتك لإنشاء تضمينات. إن التحكم في الوصول المستند إلى الأدوار، وروابط المشاركة الموقعة، وتعيينات البروتوكول عبر واجهة برمجة تطبيقات S3 و WebDAV تجعله مناسبًا لكل من الأفراد والفرق الصغيرة.
الميزات الرئيسية لـ Foxel
بحث AI دلالي
ابحث عن الصور والمستندات عن طريق وصفها بلغة بسيطة باستخدام نماذج التضمين القابلة للتكوين وقواعد بيانات المتجهات Milvus أو Qdrant.
واجهات تخزين خلفية موحدة
قم بتوصيل الأقراص المحلية، وS3، وWebDAV، وSFTP، وFTP، وGoogle Drive، وOneDrive، وDropbox، والمزيد خلف واجهة تصفح واحدة مع محولات قابلة للتوصيل.
التحكم في الوصول المستند إلى الأدوار
تحديد أدوار مخصصة مع أذونات تستند إلى المسار للقراءة والكتابة والحذف والمشاركة، باستخدام أحرف البدل والتعبيرات النمطية والقواعد ذات الأولوية.
معاينة ملف مدمجة
بث الصور ومقاطع الفيديو وملفات PDF ومستندات Office والنصوص والشيفرة المصدرية مباشرة في المتصفح دون تنزيل الملف الأصلي.
تعيينات البروتوكول
أتح الوصول إلى مساحتك التخزينية عبر نقاط نهاية متوافقة مع S3، وتركيبات WebDAV، وروابط مباشرة موقّعة للنصوص البرمجية والتطبيقات ومديري ملفات نظام التشغيل.
مكون إضافي ووكيل AI
توسيع المنصة باستخدام إضافات قائمة على البيان ووكيل ذكاء اصطناعي مدمج يقوم بتنفيذ عمليات الملفات ومهام الأتمتة.
لماذا تشغّل Foxel على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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