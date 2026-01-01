Foxel هي منصة تخزين سحابي خاص مفتوحة المصدر توحد الملفات عبر الأقراص المحلية، S3، WebDAV، SFTP، FTP، جوجل درايف، ون درايف، دروب بوكس، وواجهات خلفية أخرى خلف واجهة ويب واحدة. ميزتها البارزة هي البحث الدلالي المدعوم بالذكاء الاصطناعي، والذي يتيح لك العثور على الصور ومقاطع الفيديو والمستندات باستخدام أوصاف اللغة الطبيعية بدلاً من أسماء الملفات.

تُبقي استضافة Foxel ذاتيًا مكتبة الوسائط الشخصية الخاصة بك، وأرشيفات العمل، وملفات الفريق المشتركة على بنية تحتية تتحكم فيها بالكامل — لا توجد رسوم لكل مستخدم، ولا قيود احتكارية، ولا يقوم طرف ثالث بمسح بياناتك لإنشاء تضمينات. إن التحكم في الوصول المستند إلى الأدوار، وروابط المشاركة الموقعة، وتعيينات البروتوكول عبر واجهة برمجة تطبيقات S3 و WebDAV تجعله مناسبًا لكل من الأفراد والفرق الصغيرة.