خصم يصل إلى 69% على Foxel

انشر Foxel بنقرة واحدة.

تخزين سحابي خاص مستضاف ذاتيًا مع بحث دلالي مدعوم بالذكاء الاصطناعي عبر الصور ومقاطع الفيديو والمستندات.

قم بتشغيل تطبيقك على الفور
نسخ احتياطي أسبوعي وتلقائي مجاناً
خادم افتراضي خاص مُدار بالذكاء الاصطناعي
MAD62.99/الشهر
اختر باقتك
ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا
انشر Foxel بنقرة واحدة.

اختر باقة VPS المناسبة لـ Foxel

خصم 63%
KVM 1
MAD170.99
MAD62.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦103.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 63%
KVM 2
MAD217.99
MAD80.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦124.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نوى vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 69%
KVM 4
MAD362.99
MAD113.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦248.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نوى vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
MAD641.99
MAD227.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦455.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نوى vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB
خصم 63%
KVM 1
MAD170.99
MAD62.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦103.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 63%
KVM 2
MAD217.99
MAD80.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦124.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نوى vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 69%
KVM 4
MAD362.99
MAD113.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦248.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نوى vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
MAD641.99
MAD227.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦455.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نوى vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB

تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر

مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة
مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة

تُدفع جميع الباقات مقدمًا. السعر الشهري هو إجمالي سعر الباقة مقسومًا على عدد أشهر الباقة.

ما يمكنك بناؤه باستخدام Foxel

Foxel هي منصة تخزين سحابي خاص مفتوحة المصدر توحد الملفات عبر الأقراص المحلية، S3، WebDAV، SFTP، FTP، جوجل درايف، ون درايف، دروب بوكس، وواجهات خلفية أخرى خلف واجهة ويب واحدة. ميزتها البارزة هي البحث الدلالي المدعوم بالذكاء الاصطناعي، والذي يتيح لك العثور على الصور ومقاطع الفيديو والمستندات باستخدام أوصاف اللغة الطبيعية بدلاً من أسماء الملفات.

تُبقي استضافة Foxel ذاتيًا مكتبة الوسائط الشخصية الخاصة بك، وأرشيفات العمل، وملفات الفريق المشتركة على بنية تحتية تتحكم فيها بالكامل — لا توجد رسوم لكل مستخدم، ولا قيود احتكارية، ولا يقوم طرف ثالث بمسح بياناتك لإنشاء تضمينات. إن التحكم في الوصول المستند إلى الأدوار، وروابط المشاركة الموقعة، وتعيينات البروتوكول عبر واجهة برمجة تطبيقات S3 و WebDAV تجعله مناسبًا لكل من الأفراد والفرق الصغيرة.

ابدأ الآن
ما يمكنك بناؤه باستخدام {name}

الميزات الرئيسية لـ Foxel

بحث AI دلالي

ابحث عن الصور والمستندات عن طريق وصفها بلغة بسيطة باستخدام نماذج التضمين القابلة للتكوين وقواعد بيانات المتجهات Milvus أو Qdrant.

واجهات تخزين خلفية موحدة

قم بتوصيل الأقراص المحلية، وS3، وWebDAV، وSFTP، وFTP، وGoogle Drive، وOneDrive، وDropbox، والمزيد خلف واجهة تصفح واحدة مع محولات قابلة للتوصيل.

التحكم في الوصول المستند إلى الأدوار

تحديد أدوار مخصصة مع أذونات تستند إلى المسار للقراءة والكتابة والحذف والمشاركة، باستخدام أحرف البدل والتعبيرات النمطية والقواعد ذات الأولوية.

معاينة ملف مدمجة

بث الصور ومقاطع الفيديو وملفات PDF ومستندات Office والنصوص والشيفرة المصدرية مباشرة في المتصفح دون تنزيل الملف الأصلي.

تعيينات البروتوكول

أتح الوصول إلى مساحتك التخزينية عبر نقاط نهاية متوافقة مع S3، وتركيبات WebDAV، وروابط مباشرة موقّعة للنصوص البرمجية والتطبيقات ومديري ملفات نظام التشغيل.

مكون إضافي ووكيل AI

توسيع المنصة باستخدام إضافات قائمة على البيان ووكيل ذكاء اصطناعي مدمج يقوم بتنفيذ عمليات الملفات ومهام الأتمتة.

لماذا تشغّل Foxel على Hostinger؟

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.

مدير Docker مدمج

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.

مدير Docker مدمج

موقع الخادم الموصى به:

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انطلق محليا وحقق ريادة عالمية.

اختر موقع خادم قريب من جمهورك لتعزيز سرعة التحميل. لدينا مراكز بيانات في جميع أنحاء أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا وأمريكا الجنوبية.
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