خصم يصل إلى 69% على Apache Gravitino

انشر Apache Gravitino بنقرة واحدة.

بحيرة بيانات وصفية مفتوحة المصدر توحد الكتالوجات والمخططات والجداول عبر Iceberg و Hive و MySQL و PostgreSQL خلف واجهة برمجة تطبيقات واحدة.

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نسخ احتياطي أسبوعي وتلقائي مجاناً
خادم افتراضي خاص مُدار بالذكاء الاصطناعي
MAD 62.99 /الشهر
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ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا
انشر Apache Gravitino بنقرة واحدة.

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خصم 63%
KVM 1
MAD 170.99
MAD 62.99 /الشهر
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تتجدّد مقابل MAD 103.99/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
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MAD 217.99
MAD 82.99 /الشهر
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تتجدّد مقابل MAD 124.99/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
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نطاق تردّدي 8TB
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نطاق تردّدي 16TB
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MAD 227.99 /الشهر
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تتجدّد مقابل MAD 455.99/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
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32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB
خصم 63%
KVM 1
MAD 170.99
MAD 62.99 /الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD 103.99/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 62%
KVM 2
MAD 217.99
MAD 82.99 /الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD 124.99/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نوى vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 69%
KVM 4
MAD 362.99
MAD 113.99 /الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD 248.99/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نوى vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
MAD 641.99
MAD 227.99 /الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD 455.99/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نوى vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB

تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر

مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة
مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة

تُدفع جميع الباقات مقدمًا. السعر الشهري هو إجمالي سعر الباقة مقسومًا على عدد أشهر الباقة.

ما يمكنك بناؤه باستخدام Apache Gravitino

Apache Gravitino هو بحيرة بيانات وصفية موزعة جغرافيًا وموحدة تمنح فرق البيانات مكانًا واحدًا لإدارة الجداول والمخططات ومجموعات الملفات والنماذج وسياسات الوصول عبر الكتالوجات غير المتجانسة. على عكس Hive Metastore التقليدي، يقوم Gravitino بتوحيد الكتالوجات الموجودة دون نسخ البيانات الوصفية ويعرضها من خلال واجهة برمجة تطبيقات REST موحدة وواجهة مستخدم ويب حديثة، بحيث يمكن للمحركات مثل Trino وSpark وFlink وDoris الاستعلام عن نفس العرض المنطقي.

استضافة Gravitino ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على أصول البيانات الحساسة وتعريفات المخططات وتعيينات بيانات الاعتماد داخل بيئتك ويتجنب التكلفة المتكررة لخدمات البيانات الوصفية المدارة. نقطة نهاية كتالوج Iceberg REST المضمنة جاهزة لدعم جداول Lakehouse فورًا.

ابدأ الآن
ما يمكنك بناؤه باستخدام {name}

الميزات الرئيسية لـ Apache Gravitino

بحيرة البيانات الوصفية الموحدة

توحيد Iceberg وHive وJDBC وكتالوجات نظام الملفات خلف واجهة برمجة تطبيقات REST واحدة ومساحة اسم metalake.catalog.schema ثلاثية المستويات.

Iceberg REST مدمج

يشحن نقطة نهاية كتالوج Iceberg REST على المنفذ 9001 بحيث يمكن لـ Spark و Flink و Trino قراءة وكتابة جداول Iceberg بدون خدمة خارجية.

واجهة مستخدم الويب الحديثة

تصفح البحيرات الوصفية (metalakes)، والكتالوجات، والمخططات، والجداول، وقم بتحرير الخصائص، وافحص التسلسل من وحدة تحكم ويب مدمجة — لا يتطلب حاوية إضافية.

التوافق متعدد المحركات

تتواصل موصلات Trino وSpark وFlink وDoris وPyIceberg مع Gravitino بحيث تدعم نفس البيانات الوصفية أعباء عمل SQL والدفعية والتدفق.

كتالوجات مجموعات الملفات والنماذج

يدير مجموعات الملفات غير المهيكلة وبيانات تعريف نماذج التعلم الآلي (ML) جنبًا إلى جنب مع الجداول، مما يمنح أعباء عمل الذكاء الاصطناعي ومستودع البيانات (lakehouse) مستوى حوكمة واحدًا.

لماذا تشغّل Apache Gravitino على Hostinger؟

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أمان يمكنك الاعتماد عليه

احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

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شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.

مدير Docker مدمج

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.

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