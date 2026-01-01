انشر Apache Gravitino بنقرة واحدة.
بحيرة بيانات وصفية مفتوحة المصدر توحد الكتالوجات والمخططات والجداول عبر Iceberg و Hive و MySQL و PostgreSQL خلف واجهة برمجة تطبيقات واحدة.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Apache Gravitino
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Apache Gravitino
Apache Gravitino هو بحيرة بيانات وصفية موزعة جغرافيًا وموحدة تمنح فرق البيانات مكانًا واحدًا لإدارة الجداول والمخططات ومجموعات الملفات والنماذج وسياسات الوصول عبر الكتالوجات غير المتجانسة. على عكس Hive Metastore التقليدي، يقوم Gravitino بتوحيد الكتالوجات الموجودة دون نسخ البيانات الوصفية ويعرضها من خلال واجهة برمجة تطبيقات REST موحدة وواجهة مستخدم ويب حديثة، بحيث يمكن للمحركات مثل Trino وSpark وFlink وDoris الاستعلام عن نفس العرض المنطقي.
استضافة Gravitino ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على أصول البيانات الحساسة وتعريفات المخططات وتعيينات بيانات الاعتماد داخل بيئتك ويتجنب التكلفة المتكررة لخدمات البيانات الوصفية المدارة. نقطة نهاية كتالوج Iceberg REST المضمنة جاهزة لدعم جداول Lakehouse فورًا.
الميزات الرئيسية لـ Apache Gravitino
بحيرة البيانات الوصفية الموحدة
توحيد Iceberg وHive وJDBC وكتالوجات نظام الملفات خلف واجهة برمجة تطبيقات REST واحدة ومساحة اسم metalake.catalog.schema ثلاثية المستويات.
Iceberg REST مدمج
يشحن نقطة نهاية كتالوج Iceberg REST على المنفذ 9001 بحيث يمكن لـ Spark و Flink و Trino قراءة وكتابة جداول Iceberg بدون خدمة خارجية.
واجهة مستخدم الويب الحديثة
تصفح البحيرات الوصفية (metalakes)، والكتالوجات، والمخططات، والجداول، وقم بتحرير الخصائص، وافحص التسلسل من وحدة تحكم ويب مدمجة — لا يتطلب حاوية إضافية.
التوافق متعدد المحركات
تتواصل موصلات Trino وSpark وFlink وDoris وPyIceberg مع Gravitino بحيث تدعم نفس البيانات الوصفية أعباء عمل SQL والدفعية والتدفق.
كتالوجات مجموعات الملفات والنماذج
يدير مجموعات الملفات غير المهيكلة وبيانات تعريف نماذج التعلم الآلي (ML) جنبًا إلى جنب مع الجداول، مما يمنح أعباء عمل الذكاء الاصطناعي ومستودع البيانات (lakehouse) مستوى حوكمة واحدًا.
لماذا تشغّل Apache Gravitino على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
أخيراً استضافة VPS احترافية وبالمستوى المطلوب! أسعار تنافسية، لوحة تحكم سلسة وموفرة للوقت، نسخ احتياطي تلقائي، ودعم فني موثوق وخوادم قوية.
دعم فني استثنائي من Hostinger! ساعدني الفريق Kodee ومحمد بكل صبر واحترافية في استعادة الوصول إلى نسخة n8n المستضافة ذاتياً بعد فقدانها. ممتن جداً لجهودهما.
جزيل الشكر لكارلا على مساعدتي في ترقية منصة n8n بنجاح على خادم الـ VPS الخاص بي من Hostinger. لقد كانت في غاية الاحترافية والتميز المعرفي. شكراً لكِ مجدداً يا كارلا.
"خوادم الـ VPS من Hostinger استثنائية بكل ما تحمله الكلمة من معنى. إنها تعمل باستمرار ودون أي مشاكل، وتوفر سرعة فائقة واستقراراً تاماً؛ لا توقف عن العمل ولا أعطال مفاجئة أبداً."
"أداء ممتاز للشركة وخدمات رائعة! استضافة VPS باحترافية عالية وباقات أسعار تنافسية واقتصادية مقارنة بالشركات الأخرى."