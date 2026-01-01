نشر Yaade بتثبيت بنقرة واحدة.
بيئة تطوير واجهة برمجة تطبيقات (API) تعاونية مفتوحة المصدر ومستضافة ذاتيًا، مصممة للفرق التي تقدر خصوصية البيانات.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Yaade
Yaade هي بيئة تطوير API مفتوحة المصدر ومستضافة ذاتيًا، مصممة كبديل يركز على الخصوصية لعملاء API المستندة إلى السحابة. على عكس الأدوات المستضافة التي تخزن مجموعات API وأسرارك على خوادم طرف ثالث، تحتفظ Yaade بجميع البيانات على البنية التحتية الخاصة بك — بما في ذلك بيانات الاعتماد والرموز وسجل الطلبات.
يمكن للفرق مشاركة مجموعات API بشكل آمن، وإدارة بيئات متعددة، وتشغيل نصوص JavaScript كمهام مجدولة (cron jobs) أو عبر API، والاستيراد من OpenAPI أو Postman. مع دعم مدمج لعدة مستخدمين، ورموز الوصول، ومصادقة OAuth2/OIDC، وقاعدة بيانات H2 قائمة على الملفات لا تتطلب أي إعداد إضافي، تعد Yaade خفيفة الوزن بما يكفي لمطور واحد ولكنها قوية بما يكفي لفريق هندسي كامل.
الميزات الرئيسية لـ Yaade
مجموعات تعاونية
شارك مجموعات واجهة برمجة التطبيقات (API) عبر فريقك بأكمله مع إمكانية الوصول المستندة إلى الأدوار، بحيث يعمل الجميع من نفس مصدر الحقيقة دون نسخ الطلبات ولصقها.
دعم البيئات المتعددة
حدد بيئات منفصلة للتطوير، والتدريج، والإنتاج، ثم قم بتبديل السياق على الفور دون تحديث عناوين URL أو الرموز يدويًا.
برمجة نصية مدمجة
اكتب نصوص JavaScript البرمجية لأتمتة سير عمل واجهة برمجة التطبيقات (API)، وتشغيل الاختبارات، أو ربط الطلبات — وجدولتها كمهام كرون (cron jobs) أو تشغيلها عبر واجهة برمجة التطبيقات المدمجة.
استيراد OpenAPI و Postman
استورد المجموعات الحالية من مواصفات OpenAPI أو صادرات Postman لترحيل فريقك دون إعادة بناء مكتبات الطلبات من الصفر.
مصادقة OAuth2 و OIDC
الدمج مع موفري الهوية الخارجيين باستخدام OAuth2 و OIDC، بحيث يسجل فريقك الدخول باستخدام بيانات الاعتماد المؤسسية الموجودة بدلاً من إدارة حسابات منفصلة.
لا يتطلب إعداد قاعدة بيانات
يستخدم Yaade قاعدة بيانات H2 مدمجة تعتمد على الملفات، لذلك لا توجد حاويات قواعد بيانات منفصلة لتكوينها — ما عليك سوى بدء تشغيل الحاوية وستستمر بياناتك تلقائيًا.
لماذا تشغّل Yaade على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
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