انشر Nexterm بتثبيت بنقرة واحدة.
إدارة خوادم مفتوحة المصدر لاتصالات SSH و VNC و RDP يمكن الوصول إليها بالكامل من متصفحك.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Nexterm
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Nexterm
Nexterm هي منصة إدارة خوادم مفتوحة المصدر تجمع بين جلسات طرفية SSH، وأسطح مكتب VNC، واتصالات RDP في واجهة واحدة يمكن الوصول إليها عبر المتصفح. على عكس أدوات الوصول عن بعد التقليدية التي تتطلب عميلاً محليًا، يعمل Nexterm على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) ويمنحك مركز اتصال كامل يمكن الوصول إليه من أي جهاز مزود بمتصفح.
استضافة Nexterm ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تعني أن بيانات اعتماد الخادم وبيانات الجلسة لا تغادر بنيتك التحتية أبدًا. إن مدير ملفات SFTP المدمج، وتسجيل الجلسات، والمراقبة، ودعم المؤسسات والمصادقة الثنائية (2FA) يجعلها بديلاً عمليًا للتوفيق بين العديد من عملاء SSH، وعارضات VNC، وأدوات RDP.
الميزات الرئيسية لـ Nexterm
SSH و VNC و RDP
إدارة محطات SSH الطرفية، وأجهزة سطح مكتب VNC، وجلسات RDP من علامة تبويب متصفح واحدة — لا يلزم تثبيت عميل محلي على أي جهاز.
مدير ملفات بروتوكول نقل الملفات الآمن SFTP
تصفح، ارفع، ونزّل الملفات على الخوادم البعيدة عبر واجهة SFTP مدمجة دون الحاجة إلى عميل FTP منفصل.
تسجيل الجلسة
تسجيل وإعادة تشغيل جلسات الطرفية وسطح المكتب للتدقيق أو مراجعة الفريق أو استكشاف أخطاء التغييرات السابقة وإصلاحها.
المصادقة الثنائية
حماية الوصول إلى جميع خوادمك باستخدام المصادقة الثنائية (2FA) وتسجيل الدخول الموحد (OIDC SSO)، مما يضمن أن المستخدمين المصرح لهم فقط يمكنهم فتح الاتصالات.
المنظمات متعددة المستخدمين
قسّم الخوادم وبيانات الاعتماد إلى مؤسسات حتى تتمكن الفرق من مشاركة الوصول دون الكشف عن بنية تحتية غير ذات صلة.
لماذا تشغّل Nexterm على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
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