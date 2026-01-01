Nexterm هي منصة إدارة خوادم مفتوحة المصدر تجمع بين جلسات طرفية SSH، وأسطح مكتب VNC، واتصالات RDP في واجهة واحدة يمكن الوصول إليها عبر المتصفح. على عكس أدوات الوصول عن بعد التقليدية التي تتطلب عميلاً محليًا، يعمل Nexterm على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) ويمنحك مركز اتصال كامل يمكن الوصول إليه من أي جهاز مزود بمتصفح.

استضافة Nexterm ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تعني أن بيانات اعتماد الخادم وبيانات الجلسة لا تغادر بنيتك التحتية أبدًا. إن مدير ملفات SFTP المدمج، وتسجيل الجلسات، والمراقبة، ودعم المؤسسات والمصادقة الثنائية (2FA) يجعلها بديلاً عمليًا للتوفيق بين العديد من عملاء SSH، وعارضات VNC، وأدوات RDP.