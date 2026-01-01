Strapi هو نظام إدارة المحتوى مفتوح المصدر بدون واجهة أمامية الأكثر شعبية في العالم، والذي يثق به أكثر من 800,000 مطور. يوفر واجهة خلفية لإدارة المحتوى قابلة للتخصيص بالكامل مع لوحة تحكم إدارية سهلة الاستخدام تعتمد على السحب والإفلات، وواجهات برمجة تطبيقات REST وGraphQL يتم إنشاؤها تلقائيًا، ونظام بيئي غني للمكونات الإضافية. على عكس أنظمة إدارة المحتوى التقليدية التي تربط المحتوى بواجهة أمامية ثابتة، يقوم Strapi بتوصيل المحتوى إلى أي قناة — مواقع الويب، تطبيقات الهاتف المحمول، أجهزة إنترنت الأشياء — من خلال واجهات برمجة التطبيقات القياسية.

تستضيف Strapi بنفسك على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يلغي تسعير المقعد الواحد وقيود معدل واجهة برمجة التطبيقات (API) التي تفرضها موفرو أنظمة إدارة المحتوى المدارة، مع منحك تحكمًا كاملاً في بنية المحتوى الخاص بك، وتخزين البيانات، وتكوين المكونات الإضافية. يقوم هذا القالب بإقران Strapi مع PostgreSQL 16 لتحقيق موثوقية جاهزة للإنتاج.