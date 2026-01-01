نشر Strapi بنقرة واحدة.
نظام إدارة محتوى رائد مفتوح المصدر بلا واجهة أمامية، يولد تلقائيًا واجهات برمجة تطبيقات REST و GraphQL من نماذج المحتوى الخاصة بك، مع لوحة تحكم إدارية قابلة للتخصيص.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Strapi
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Strapi
Strapi هو نظام إدارة المحتوى مفتوح المصدر بدون واجهة أمامية الأكثر شعبية في العالم، والذي يثق به أكثر من 800,000 مطور. يوفر واجهة خلفية لإدارة المحتوى قابلة للتخصيص بالكامل مع لوحة تحكم إدارية سهلة الاستخدام تعتمد على السحب والإفلات، وواجهات برمجة تطبيقات REST وGraphQL يتم إنشاؤها تلقائيًا، ونظام بيئي غني للمكونات الإضافية. على عكس أنظمة إدارة المحتوى التقليدية التي تربط المحتوى بواجهة أمامية ثابتة، يقوم Strapi بتوصيل المحتوى إلى أي قناة — مواقع الويب، تطبيقات الهاتف المحمول، أجهزة إنترنت الأشياء — من خلال واجهات برمجة التطبيقات القياسية.
تستضيف Strapi بنفسك على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يلغي تسعير المقعد الواحد وقيود معدل واجهة برمجة التطبيقات (API) التي تفرضها موفرو أنظمة إدارة المحتوى المدارة، مع منحك تحكمًا كاملاً في بنية المحتوى الخاص بك، وتخزين البيانات، وتكوين المكونات الإضافية. يقوم هذا القالب بإقران Strapi مع PostgreSQL 16 لتحقيق موثوقية جاهزة للإنتاج.
الميزات الرئيسية لـ Strapi
واجهات برمجة التطبيقات تلقائية التوليد
ينشئ Strapi نقاط نهاية REST و GraphQL تلقائيًا عند تحديد أنواع المحتوى — لا يتطلب ترميز API يدويًا.
منشئ المحتوى بخاصية السحب والإفلات
أنشئ نماذج محتوى معقدة بصريًا باستخدام الحقول والمكونات والمناطق الديناميكية دون الحاجة إلى لمس قاعدة التعليمات البرمجية.
التحكم في الوصول المستند إلى الدور
حدد أذونات دقيقة لكل نوع محتوى ودور مستخدم بحيث يتمكن المحررون والمديرون ومستهلكو واجهة برمجة التطبيقات (API) من الوصول فقط إلى ما ينبغي لهم.
مكتبة الوسائط
رفع وتنظيم وتحسين الصور والملفات في مكتبة وسائط مركزية مع تغيير حجم الصور تلقائياً وتحويل صيغها.
النظام البيئي للمكونات الإضافية
قم بتوسيع Strapi باستخدام مكونات إضافية من السوق للمصادقة، وتحسين محركات البحث (SEO)، والبريد الإلكتروني، والبحث، والمزيد — أو قم بإنشاء مكونات إضافية مخصصة لاحتياجاتك.
محتوى متعدد اللغات
إدارة المحتوى بلغات متعددة مع دعم i18n المدمج، ونشر كل لغة محددة بشكل مستقل لدعم الجماهير العالمية.
لماذا تشغّل Strapi على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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