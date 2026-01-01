انشر ErsatzTV بتثبيت بنقرة واحدة.
خادم IPTV ذاتي الاستضافة يحول مكتبة وسائط شخصية إلى قنوات تلفزيونية مباشرة مخصصة تعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع مع دليل برامج إلكتروني.
اختر باقة VPS المناسبة لـ ErsatzTV
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام ErsatzTV
ErsatzTV هي منصة مفتوحة المصدر مستضافة ذاتيًا تحول مكتبة وسائط شخصية — Plex، Jellyfin، Emby، أو ملفات محلية — إلى قنوات تلفزيونية مباشرة ومجدولة خصيصًا مع دليل برامج إلكتروني حقيقي. تُبث القنوات كقوائم تشغيل M3U/HLS يمكن لأي عميل يدعم IPTV ضبطها: Channels DVR، Plex DVR، Jellyfin Live TV، VLC، أجهزة التلفزيون الذكية، أجهزة الاستقبال، وتطبيقات الهاتف المحمول.
استضافة ErsatzTV ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يمنحك بديلاً خاصًا للكابل الكلاسيكي مبني بالكامل من الوسائط التي تمتلكها بالفعل، دون الاشتراك في خدمة بث أو التعرض للمقاطعة بالإعلانات. جدول ماراثونات ذات طابع خاص، أو دورات على غرار الأخبار، أو قنوات فيديو موسيقية، أو كتل برامج للأطفال، ثم شاهدها على أي جهاز يدعم IPTV.
الميزات الرئيسية لـ ErsatzTV
قنوات مخصصة 24/7
أنشئ أي عدد من القنوات المباشرة عن طريق دمج المجموعات وقوائم التشغيل وقواعد الجدولة في تدفقات تعمل على مدار الساعة.
مخرجات IPTV و EPG
إتاحة القنوات كقوائم تشغيل M3U مع دليل برامج إلكتروني XMLTV كامل ليتمكن أي عميل IPTV من استقبالها كالكابل.
Plex / Jellyfin / Emby
قم بالتوصيل مباشرة بمكتبات خادم الوسائط الموجودة أو امسح المجلدات المحلية ضوئيًا بحيث تشغل نفس الوسائط تطبيقات الفيديو حسب الطلب (VOD) وقنواتك التلفزيونية.
تحويل ترميز الأجهزة
تسريع اختياري بواسطة NVENC و QSV و VAAPI و AMF و VideoToolbox للحفاظ على استخدام وحدة المعالجة المركزية (CPU) قابلاً للإدارة أثناء تقديم البث المباشر.
العلامات المائية والفواصل
تراكب العلامات المائية للقناة، وأدمج الفواصل الإعلانية والمقدمات، واقطع البرامج بفواصل إعلانية مخصصة لإضفاء شعور القناة الحقيقية.
قنوات الفيديو الموسيقية
امزج مقاطع الفيديو الموسيقية والصوت في قنوات زمنية أو ذات طابع خاص، كاملة مع عرض غلاف العمل الفني وجدولة تعتمد على البيانات الوصفية.
لماذا تشغّل ErsatzTV على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
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