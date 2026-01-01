Dashy هو لوحة تحكم شخصية مستضافة ذاتيًا تمنحك صفحة رئيسية جميلة وقابلة للتخصيص لجميع خدماتك وتطبيقاتك وإشاراتك المرجعية. مع مئات الأيقونات المدمجة، ونظام بيئي واسع من الأدوات المصغرة (widgets)، ومحرر تكوين مرئي، يمكنك بناء واجهة مخصصة دون الحاجة لتعديل ملفات YAML. تراقب فحوصات الحالة في الوقت الفعلي خدماتك باستمرار، لذلك تعرف دائمًا ما هو قيد التشغيل ويعمل بشكل صحيح.

استضافة Dashy ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تعني أن لوحة التحكم الخاصة بك متاحة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع من أي جهاز، مع بقاء جميع بيانات التكوين تحت سيطرتك. لا توجد رسوم اشتراك، ولا حدود للاستخدام، ولا وصول لطرف ثالث إلى بنية البنية التحتية الخاصة بك — فقط نقطة دخول سريعة وخاصة لكل ما تديره.