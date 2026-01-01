انشر داشي بنقرة واحدة.
لوحة تحكم مستضافة ذاتيًا قابلة للتخصيص بدرجة عالية لتنظيم جميع خدماتك، وإشاراتك المرجعية، وعناصر واجهة المستخدم في مكان واحد.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Dashy
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Dashy
Dashy هو لوحة تحكم شخصية مستضافة ذاتيًا تمنحك صفحة رئيسية جميلة وقابلة للتخصيص لجميع خدماتك وتطبيقاتك وإشاراتك المرجعية. مع مئات الأيقونات المدمجة، ونظام بيئي واسع من الأدوات المصغرة (widgets)، ومحرر تكوين مرئي، يمكنك بناء واجهة مخصصة دون الحاجة لتعديل ملفات YAML. تراقب فحوصات الحالة في الوقت الفعلي خدماتك باستمرار، لذلك تعرف دائمًا ما هو قيد التشغيل ويعمل بشكل صحيح.
استضافة Dashy ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تعني أن لوحة التحكم الخاصة بك متاحة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع من أي جهاز، مع بقاء جميع بيانات التكوين تحت سيطرتك. لا توجد رسوم اشتراك، ولا حدود للاستخدام، ولا وصول لطرف ثالث إلى بنية البنية التحتية الخاصة بك — فقط نقطة دخول سريعة وخاصة لكل ما تديره.
الميزات الرئيسية لـ Dashy
مراقبة حالة الخدمة
تتحقق باستمرار مما إذا كانت خدماتك متصلة بالإنترنت وتعرض مؤشرات الحالة المباشرة حتى تتمكن من اكتشاف الانقطاعات بنظرة واحدة.
محرر التكوين المرئي
عدّل تخطيط لوحة المعلومات الخاصة بك، والأقسام، والعناصر من خلال واجهة تعتمد على التأشير والنقر دون الحاجة إلى لمس ملفات تكوين YAML.
نظام ويدجت بيئي غني
أضف توقعات الطقس، وخلاصات RSS، وإحصائيات النظام، والساعات، وعشرات من الأدوات الأخرى لتحويل لوحة التحكم إلى مركز معلومات.
مكتبة أيقونات واسعة
يتضمن أكثر من 400 أيقونة خدمة معدة مسبقًا ويدعم الأيقونات المخصصة، مما يحافظ على لوحة التحكم الخاصة بك متناسقة بصريًا وسهلة التنقل.
دعم متعدد الصفحات
تنظيم الخدمات عبر صفحات وأقسام متعددة، مما يجعل من العملي إدارة أعداد كبيرة من التطبيقات دون فوضى.
لماذا تشغّل Dashy على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
أخيراً استضافة VPS احترافية وبالمستوى المطلوب! أسعار تنافسية، لوحة تحكم سلسة وموفرة للوقت، نسخ احتياطي تلقائي، ودعم فني موثوق وخوادم قوية.
دعم فني استثنائي من Hostinger! ساعدني الفريق Kodee ومحمد بكل صبر واحترافية في استعادة الوصول إلى نسخة n8n المستضافة ذاتياً بعد فقدانها. ممتن جداً لجهودهما.
جزيل الشكر لكارلا على مساعدتي في ترقية منصة n8n بنجاح على خادم الـ VPS الخاص بي من Hostinger. لقد كانت في غاية الاحترافية والتميز المعرفي. شكراً لكِ مجدداً يا كارلا.
"خوادم الـ VPS من Hostinger استثنائية بكل ما تحمله الكلمة من معنى. إنها تعمل باستمرار ودون أي مشاكل، وتوفر سرعة فائقة واستقراراً تاماً؛ لا توقف عن العمل ولا أعطال مفاجئة أبداً."
"أداء ممتاز للشركة وخدمات رائعة! استضافة VPS باحترافية عالية وباقات أسعار تنافسية واقتصادية مقارنة بالشركات الأخرى."