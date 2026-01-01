انشر Vvveb CMS بنقرة واحدة.
نظام إدارة محتوى بالسحب والإفلات لبناء مواقع الويب والمدونات والمتاجر الإلكترونية بصريًا بدون كتابة أكواد.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Vvveb CMS
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Vvveb CMS
Vvveb هو نظام إدارة محتوى مفتوح المصدر مع منشئ صفحات مرئي مدمج بتقنية السحب والإفلات. يتيح لك تصميم ونشر مواقع ويب احترافية ومدونات ومتاجر عبر الإنترنت عن طريق سحب المكونات إلى لوحة العمل وتخصيصها بصريًا — لا يتطلب أي برمجة.
استضافة Vvveb ذاتيًا على خادم افتراضي خاص (VPS) تمنحك تحكمًا كاملاً في البنية التحتية لموقعك وبياناته بدون رسوم شهرية لخدمات البرمجيات كخدمة (SaaS). تغطي مكتبة المكونات التخطيطات والنصوص والوسائط والنماذج وعناصر التجارة الإلكترونية، بينما توفر الواجهة الخلفية إدارة الصفحات المتعددة وتحميل الوسائط وتخصيص السمات.
الميزات الرئيسية لـ Vvveb CMS
منشئ صفحات بصري
أنشئ صفحات عن طريق سحب المكونات وإفلاتها على لوحة تفاعلية مع ملاحظات مرئية فورية وتحرير مباشر.
جاهز للتجارة الإلكترونية
أنشئ كتالوجات المنتجات، وعربات التسوق، وسير عمل الدفع باستخدام مكونات وقوالب التجارة الإلكترونية المدمجة.
إدارة المدونة
إنشاء وإدارة منشورات المدونة مع الفئات والعلامات وملفات تعريف المؤلفين باستخدام أدوات إدارة المحتوى المضمنة.
تخصيص القالب
قم بتخصيص الألوان والخطوط والتخطيط عالميًا من خلال محرر السمات دون الحاجة إلى لمس ملفات CSS أو ملفات القوالب مباشرةً.
نشر بدون أكواد
نشر صفحات جديدة وتحديث المحتوى بصريًا دون تدخل المطورين، مما يحافظ على تحديثات الموقع سريعة ومستقلة.
لماذا تشغّل Vvveb CMS على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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