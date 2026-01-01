Vvveb هو نظام إدارة محتوى مفتوح المصدر مع منشئ صفحات مرئي مدمج بتقنية السحب والإفلات. يتيح لك تصميم ونشر مواقع ويب احترافية ومدونات ومتاجر عبر الإنترنت عن طريق سحب المكونات إلى لوحة العمل وتخصيصها بصريًا — لا يتطلب أي برمجة.

استضافة Vvveb ذاتيًا على خادم افتراضي خاص (VPS) تمنحك تحكمًا كاملاً في البنية التحتية لموقعك وبياناته بدون رسوم شهرية لخدمات البرمجيات كخدمة (SaaS). تغطي مكتبة المكونات التخطيطات والنصوص والوسائط والنماذج وعناصر التجارة الإلكترونية، بينما توفر الواجهة الخلفية إدارة الصفحات المتعددة وتحميل الوسائط وتخصيص السمات.