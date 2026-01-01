انشر Workout Cool بنقرة واحدة.
منصة تدريب لياقة بدنية مفتوحة المصدر لبناء خطط التمارين وتتبع التقدم وإدارة مكتبة تمارين شخصية.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Workout Cool
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Workout Cool
Workout Cool هي منصة تدريب لياقة بدنية ذاتية الاستضافة توفر قاعدة بيانات تمارين شاملة، ومنشئ خطط تمارين منظمة، وتتبع الجلسات — وكل ذلك يعمل على خادمك الخاص بدون رسوم اشتراك أو مشاركة بيانات مع أطراف ثالثة. يمكن للمستخدمين تصفح التمارين مع عروض فيديو تعليمية، وبناء برامج تمارين مخصصة منظمة حسب المجموعة العضلية أو هدف التدريب، وتسجيل جلسات التدريب لتتبع الأداء بمرور الوقت.
على عكس تطبيقات اللياقة البدنية المستضافة التي تحبس البيانات التاريخية خلف الاشتراكات، يقوم Workout Cool بتخزين كل سجل التدريب في قاعدة بيانات PostgreSQL على بنيتك التحتية الخاصة. تدعم المنصة المصادقة بالبريد الإلكتروني وكلمة المرور جنبًا إلى جنب مع Google OAuth الاختياري، ويمكن ملء مكتبة التمارين المضمنة مسبقًا ببيانات عينة عند التشغيل الأول.
الميزات الرئيسية لـ Workout Cool
مكتبة التمارين
تصفح قاعدة بيانات شاملة للتمارين مع عروض فيديو تعليمية منظمة حسب المجموعة العضلية والمعدات ونوع التدريب.
منشئ خطة التدريب
أنشئ برامج تدريب منظمة متعددة الأيام مع اختيارات تمارين مخصصة، ومجموعات، وتكرارات، وفترات راحة لأي هدف لياقة بدنية.
تسجيل الجلسة
سجل كل جلسة تدريب ببيانات الأداء الفعلية حتى تتمكن من تتبع تقدم الوزن والحجم بمرور الوقت.
تتبع التقدم
تصور مكاسب القوة واتساق التدريب باستخدام الرسوم البيانية التي تعرض اتجاهات الأداء عبر الجلسات وبرامج التمرين.
تصفية مجموعات العضلات
قم بتصفية واكتشاف التمارين حسب المجموعة العضلية المستهدفة لبناء برامج متوازنة تغطي كل جزء من الجسم.
لماذا تشغّل Workout Cool على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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