Workout Cool هي منصة تدريب لياقة بدنية ذاتية الاستضافة توفر قاعدة بيانات تمارين شاملة، ومنشئ خطط تمارين منظمة، وتتبع الجلسات — وكل ذلك يعمل على خادمك الخاص بدون رسوم اشتراك أو مشاركة بيانات مع أطراف ثالثة. يمكن للمستخدمين تصفح التمارين مع عروض فيديو تعليمية، وبناء برامج تمارين مخصصة منظمة حسب المجموعة العضلية أو هدف التدريب، وتسجيل جلسات التدريب لتتبع الأداء بمرور الوقت.

على عكس تطبيقات اللياقة البدنية المستضافة التي تحبس البيانات التاريخية خلف الاشتراكات، يقوم Workout Cool بتخزين كل سجل التدريب في قاعدة بيانات PostgreSQL على بنيتك التحتية الخاصة. تدعم المنصة المصادقة بالبريد الإلكتروني وكلمة المرور جنبًا إلى جنب مع Google OAuth الاختياري، ويمكن ملء مكتبة التمارين المضمنة مسبقًا ببيانات عينة عند التشغيل الأول.