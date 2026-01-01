انشر دروبال بنقرة واحدة.
نظام إدارة محتوى (CMS) مفتوح المصدر على مستوى المؤسسات يدعم ملايين المواقع الإلكترونية حول العالم، من المدونات الشخصية إلى البوابات الحكومية واسعة النطاق.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Drupal
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Drupal
دروبال هو نظام إدارة محتوى ناضج ومؤسسي موثوق به من قبل الحكومات والجامعات وشركات الإعلام ومؤسسات فورتشن 500 في جميع أنحاء العالم. تتيح بنيته المعيارية ونظامه البيئي الواسع الذي يضم أكثر من 50,000 وحدة مساهمة للفرق بناء أي شيء بدءًا من موقع تحرير بسيط وصولاً إلى منصة رقمية معقدة متعددة المواقع دون الحاجة إلى كتابة سطر واحد من التعليمات البرمجية المخصصة.
تجعل إمكانيات دروبال كنظام إدارة محتوى بدون واجهة أمامية، وطبقة واجهة برمجة التطبيقات (API) القوية، ونظام الأذونات الدقيق منه خيارًا قويًا للمؤسسات التي تحتاج إلى إدارة المحتوى عبر قنوات متعددة — الويب والجوال وما بعدهما — مع الحفاظ على سير عمل تحرير صارم ومتطلبات الامتثال. يجمع هذا النشر دروبال مع قاعدة بيانات PostgreSQL لضمان موثوقية وأداء على مستوى الإنتاج.
الميزات الرئيسية لـ Drupal
نمذجة المحتوى المرنة
تحديد أنواع المحتوى المخصصة والحقول لتتناسب تمامًا مع سير عملك التحريري، دون أن تكون مقيدًا بهيكل بيانات ثابت.
نظام إدارة المحتوى بدون واجهة عرض و REST API
عرض المحتوى عبر واجهة RESTful أو JSON:API حتى تتمكن فرق الواجهة الأمامية من بناء تجارب مخصصة في أي إطار عمل.
أدوار وصلاحيات دقيقة
التحكم بدقة فيما يمكن لكل دور مستخدم إنشاؤه أو تعديله أو نشره أو حذفه عبر التسلسل الهرمي للموقع بأكمله.
دعم متعدد اللغات
تتيح لك إدارة الترجمة واللغات المدمجة نشر المحتوى بعشرات اللغات من تثبيت واحد.
نظام بيئي واسع للوحدات
أكثر من 50,000 وحدة مساهمة توسع دروبال لتشمل التجارة الإلكترونية، وتحسين محركات البحث (SEO)، وإدارة الوسائط، وتكاملات خدمات الجهات الخارجية.
لماذا تشغّل Drupal على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
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