دروبال هو نظام إدارة محتوى ناضج ومؤسسي موثوق به من قبل الحكومات والجامعات وشركات الإعلام ومؤسسات فورتشن 500 في جميع أنحاء العالم. تتيح بنيته المعيارية ونظامه البيئي الواسع الذي يضم أكثر من 50,000 وحدة مساهمة للفرق بناء أي شيء بدءًا من موقع تحرير بسيط وصولاً إلى منصة رقمية معقدة متعددة المواقع دون الحاجة إلى كتابة سطر واحد من التعليمات البرمجية المخصصة.

تجعل إمكانيات دروبال كنظام إدارة محتوى بدون واجهة أمامية، وطبقة واجهة برمجة التطبيقات (API) القوية، ونظام الأذونات الدقيق منه خيارًا قويًا للمؤسسات التي تحتاج إلى إدارة المحتوى عبر قنوات متعددة — الويب والجوال وما بعدهما — مع الحفاظ على سير عمل تحرير صارم ومتطلبات الامتثال. يجمع هذا النشر دروبال مع قاعدة بيانات PostgreSQL لضمان موثوقية وأداء على مستوى الإنتاج.