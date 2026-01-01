انشر ZeroNote بنقرة واحدة.
تطبيق موحد ومشفر للملاحظات وكلمات المرور والإشارات المرجعية والمصادقة الثنائية (2FA) مع تشفير AES من جانب العميل وبمعرفة صفرية.
اختر باقة VPS المناسبة لـ ZeroNote
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام ZeroNote
ZeroNote هو تطبيق إنتاجية موحد مستضاف ذاتيًا يدمج تدوين الملاحظات، وإدارة كلمات المرور، والإشارات المرجعية، ورموز المصادقة الثنائية في تطبيق واحد مشفر. يستخدم تشفير AES من جانب العميل مع بنية معرفة صفرية — لا يرى الخادم بياناتك غير المشفرة أبدًا، فقط جهازك يمكنه فك تشفيرها.
استضافة ZeroNote ذاتيًا على خادم افتراضي خاص (VPS) يدمج أربع أدوات منفصلة في خدمة واحدة خاصة ومشفرة تتحكم فيها بالكامل. يضمن تخزين SQLite الذي يعمل دون اتصال بالإنترنت أولاً توفر البيانات دائمًا دون الحاجة إلى اتصال بالإنترنت، ويحافظ وضع العلامات التلقائي الذكي على تنظيم العناصر تلقائيًا، وتزامن P2P أو S3 الاختياري يوسع التوفر عبر الأجهزة.
الميزات الرئيسية لـ ZeroNote
تشفير عديم المعرفة
تشفير AES من جانب العميل يضمن تشفير ملاحظاتك وكلمات المرور ورموز المصادقة الثنائية (2FA) قبل مغادرة جهازك.
أداة موحدة
استبدل مدير كلمات المرور المنفصل، وتطبيق الملاحظات، ومدير الإشارات المرجعية، ومصادق 2FA بتطبيق واحد مستضاف ذاتيًا.
تخزين بأولوية عدم الاتصال
يتم تخزين البيانات في SQLite محليًا بحيث يظل قبوك متاحًا حتى بدون اتصال إنترنت نشط.
الوسم التلقائي الذكي
العلامات الذكية تصنف الإدخالات تلقائيًا بناءً على نوع المحتوى والكلمات المفتاحية، مما يحافظ على تنظيم خزنتك دون عناء يدوي.
P2P & S3 مزامنة
يمكنك مزامنة خزنتك المشفرة اختياريًا عبر الأجهزة باستخدام المزامنة من نظير إلى نظير أو باستخدام حاوية التخزين المتوافقة مع S3 الخاصة بك.
لماذا تشغّل ZeroNote على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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