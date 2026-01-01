ZeroNote هو تطبيق إنتاجية موحد مستضاف ذاتيًا يدمج تدوين الملاحظات، وإدارة كلمات المرور، والإشارات المرجعية، ورموز المصادقة الثنائية في تطبيق واحد مشفر. يستخدم تشفير AES من جانب العميل مع بنية معرفة صفرية — لا يرى الخادم بياناتك غير المشفرة أبدًا، فقط جهازك يمكنه فك تشفيرها.

استضافة ZeroNote ذاتيًا على خادم افتراضي خاص (VPS) يدمج أربع أدوات منفصلة في خدمة واحدة خاصة ومشفرة تتحكم فيها بالكامل. يضمن تخزين SQLite الذي يعمل دون اتصال بالإنترنت أولاً توفر البيانات دائمًا دون الحاجة إلى اتصال بالإنترنت، ويحافظ وضع العلامات التلقائي الذكي على تنظيم العناصر تلقائيًا، وتزامن P2P أو S3 الاختياري يوسع التوفر عبر الأجهزة.