نشر JobOps بنقرة واحدة.
مسار البحث عن عمل مستضاف ذاتيًا يبحث في منصات التوظيف، ويخصص السير الذاتية، ويقيم مدى الملاءمة، ويتتبع كل طلب من لوحة تحكم واحدة.
اختر باقة VPS المناسبة لـ JobOps
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام JobOps
يطبق JobOps مبادئ DevOps على البحث عن وظائف. يبحث في LinkedIn وIndeed وGlassdoor وAdzuna وأكثر من 10 مواقع توظيف أخرى من شاشة واحدة، ويقيم كل نتيجة بناءً على ملفك الشخصي، وينشئ سيرة ذاتية (CV) مخصصة للوظيفة، ويتتبع كل طلب في مكان واحد. إنه لا يقوم بالتقديم التلقائي بشكل متعمد — يمكن للموظفين المسؤولين عن التوظيف اكتشاف الطلبات الآلية، لذلك يمنحك JobOps السرعة دون التضحية بالجودة.
الاستضافة الذاتية على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تحافظ على سيرتك الذاتية (CV)، وسجل البحث، ورموز تتبع Gmail، ومفاتيح مزود الذكاء الاصطناعي (AI) تحت سيطرتك الكاملة بدلاً من أن تكون داخل خدمة SaaS تابعة لجهة خارجية. يقوم خط الأنابيب بتخزين جميع البيانات محليًا في SQLite جنبًا إلى جنب مع ملفات PDF التي تم إنشاؤها، لذلك يبقى السجل الكامل لكل بحث وطلب على البنية التحتية التي تمتلكها.
الميزات الرئيسية لـ JobOps
بحث متعدد اللوحات
استخرج أكثر من 10 لوحات وظائف بما في ذلك لينكد إن، إنديد، جلاس دور، أدزونا، هايرينج كافيه، وسيك من واجهة بحث واحدة.
تقييم الملاءمة بالذكاء الاصطناعي
قيّم كل وظيفة من 0 إلى 100 بناءً على ملفك الشخصي حتى تركز فقط على الوظائف التي تستحق التقديم عليها بدلاً من فرز المئات يدويًا.
إنشاء سيرة ذاتية مخصصة
أعد كتابة سيرتك الذاتية لكل وظيفة تلقائيًا، وصدّرها إلى ملف PDF مصقول محليًا أو عبر تكامل Reactive Resume.
صندوق تتبع Gmail
ربط Gmail واكتشاف دعوات المقابلة والعروض والرفض تلقائيًا لتحديث حالة الطلب بدون جداول بيانات.
أحضر الذكاء الاصطناعي الخاص بك
قم بتوصيل OpenAI، أو Gemini، أو OpenRouter، أو Codex، أو أي نقطة نهاية متوافقة مع OpenAI مثل Ollama أو LM Studio.
فحوصات كفالة التأشيرة
تحقق من حالة رعاية تأشيرة المملكة المتحدة في القوائم واعرض فقط الوظائف التي تتوافق مع متطلبات تصريح العمل الخاصة بك.
لماذا تشغّل JobOps على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
أخيراً استضافة VPS احترافية وبالمستوى المطلوب! أسعار تنافسية، لوحة تحكم سلسة وموفرة للوقت، نسخ احتياطي تلقائي، ودعم فني موثوق وخوادم قوية.
دعم فني استثنائي من Hostinger! ساعدني الفريق Kodee ومحمد بكل صبر واحترافية في استعادة الوصول إلى نسخة n8n المستضافة ذاتياً بعد فقدانها. ممتن جداً لجهودهما.
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