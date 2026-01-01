يطبق JobOps مبادئ DevOps على البحث عن وظائف. يبحث في LinkedIn وIndeed وGlassdoor وAdzuna وأكثر من 10 مواقع توظيف أخرى من شاشة واحدة، ويقيم كل نتيجة بناءً على ملفك الشخصي، وينشئ سيرة ذاتية (CV) مخصصة للوظيفة، ويتتبع كل طلب في مكان واحد. إنه لا يقوم بالتقديم التلقائي بشكل متعمد — يمكن للموظفين المسؤولين عن التوظيف اكتشاف الطلبات الآلية، لذلك يمنحك JobOps السرعة دون التضحية بالجودة.

الاستضافة الذاتية على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تحافظ على سيرتك الذاتية (CV)، وسجل البحث، ورموز تتبع Gmail، ومفاتيح مزود الذكاء الاصطناعي (AI) تحت سيطرتك الكاملة بدلاً من أن تكون داخل خدمة SaaS تابعة لجهة خارجية. يقوم خط الأنابيب بتخزين جميع البيانات محليًا في SQLite جنبًا إلى جنب مع ملفات PDF التي تم إنشاؤها، لذلك يبقى السجل الكامل لكل بحث وطلب على البنية التحتية التي تمتلكها.