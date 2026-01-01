نشر FusionDirectory بتثبيت بنقرة واحدة.
إدارة الهوية المستندة إلى الويب لـ LDAP و Samba و Kerberos والبريد و DNS و DHCP وإدارة مفاتيح SSH.
اختر باقة VPS المناسبة لـ FusionDirectory
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام FusionDirectory
FusionDirectory هو تطبيق مفتوح المصدر لإدارة الهوية والوصول يحول دليل LDAP قياسيًا إلى منصة قابلة للإدارة للمستخدمين والمجموعات وحسابات البريد ومشاركات Samba ومبادئ Kerberos وعشرات من خدمات النظام الأخرى. بدلاً من كتابة ملفات ldif أو استخدام ldapsearch من سطر الأوامر، يعمل المسؤولون في واجهة مستخدم ويب تفهم مخططات الخدمات التي يتصلون بها.
يؤدي استضافة FusionDirectory ذاتيًا على خادم افتراضي خاص (VPS) إلى إبقاء الدليل — نظام السجلات لكل حساب على شبكتك — تحت سيطرتك بالكامل. تجمع عملية النشر هذه بين واجهة خلفية OpenLDAP محملة مسبقًا بمخططات FusionDirectory المطلوبة، بحيث تعمل واجهة المستخدم الويب والدليل الذي تديره معًا كمجموعة تطبيقات واحدة.
الميزات الرئيسية لـ FusionDirectory
إدارة LDAP المستندة إلى الويب
إدارة المستخدمين والمجموعات والوحدات التنظيمية و ACLs في المتصفح دون كتابة ملفات ldif أو تشغيل ldapadd من طرفية.
سامبا وكيربيروس
توفير حسابات مشاركة ملفات Samba ومبادئ Kerberos مباشرة من سجلات المستخدمين، مع الحفاظ على مزامنة شبكة Windows و SSO مع الدليل.
بنية المكون الإضافي
قم بتوسيع الدليل باستخدام وحدات اختيارية للبريد، وDNS، وDHCP، ومفاتيح SSH، وقواعد sudo، والشهادات، وسياسات كلمة المرور — قم بتمكين الوحدات التي تحتاجها فقط.
OpenLDAP المضمّن
يأتي مع واجهة خلفية OpenLDAP محملة مسبقًا بمخططات FusionDirectory، بحيث يكون الدليل جاهزًا للإدارة فور النشر.
سجل التدقيق
يسجل المكون الإضافي للتدقيق المدمج كل تغيير في الدليل مع تحديد من قام بالتغيير، وماذا تم تغييره، ومتى، مما يدعم مراجعات الامتثال والتحقيقات الجنائية.
إدارة سياسة كلمة المرور
قم بتكوين قواعد تعقيد كلمة المرور وانتهاء صلاحيتها وقفلها عبر واجهة المستخدم وتطبيقها على جميع مجموعات المستخدمين من شاشة واحدة.
لماذا تشغّل FusionDirectory على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
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