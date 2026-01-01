FusionDirectory هو تطبيق مفتوح المصدر لإدارة الهوية والوصول يحول دليل LDAP قياسيًا إلى منصة قابلة للإدارة للمستخدمين والمجموعات وحسابات البريد ومشاركات Samba ومبادئ Kerberos وعشرات من خدمات النظام الأخرى. بدلاً من كتابة ملفات ldif أو استخدام ldapsearch من سطر الأوامر، يعمل المسؤولون في واجهة مستخدم ويب تفهم مخططات الخدمات التي يتصلون بها.

يؤدي استضافة FusionDirectory ذاتيًا على خادم افتراضي خاص (VPS) إلى إبقاء الدليل — نظام السجلات لكل حساب على شبكتك — تحت سيطرتك بالكامل. تجمع عملية النشر هذه بين واجهة خلفية OpenLDAP محملة مسبقًا بمخططات FusionDirectory المطلوبة، بحيث تعمل واجهة المستخدم الويب والدليل الذي تديره معًا كمجموعة تطبيقات واحدة.