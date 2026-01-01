انشر ITFlow بتثبيت بنقرة واحدة.
منصة PSA مفتوحة المصدر لمقدمي الخدمات المدارة (MSPs) تغطي توثيق تكنولوجيا المعلومات، وإدارة التذاكر، والفوترة، وإدارة العملاء في نظام واحد.
اختر باقة VPS المناسبة لـ ITFlow
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام ITFlow
ITFlow هي منصة أتمتة خدمات احترافية (PSA) مجانية ومفتوحة المصدر، مصممة خصيصًا لمقدمي الخدمات المدارة. إنها توحد توثيق تكنولوجيا المعلومات، وتذاكر الدعم، والفواتير، وإدارة العملاء، ومراقبة البنية التحتية في نظام واحد مستضاف ذاتيًا — مما يلغي الحاجة إلى مجموعة الأدوات المتفرقة التي يستخدمها معظم مقدمي الخدمات المدارة لإدارة العمليات اليومية.
يتيح استضافة ITFlow ذاتيًا على خادم افتراضي خاص (VPS) لعملك امتلاكًا كاملاً لكل سجل عميل، وبيانات اعتماد، ومستند مالي، دون رسوم ترخيص لكل فني أو بيانات محتفظ بها من قبل بائعي SaaS من طرف ثالث. عند الوصول الأول، يرشدك معالج الإعداد خلال إنشاء ملف تعريف شركتك وحساب المسؤول قبل أن يفتح النظام للعمل مع العملاء.
الميزات الرئيسية لـ ITFlow
مركز توثيق تقنية المعلومات
مركزة أصول العملاء، وبيانات الاعتماد، والنطاقات، وشهادات SSL، ووثائق الشبكة في قاعدة معرفية منظمة وقابلة للبحث.
نظام التذاكر ومكتب المساعدة
إدارة تذاكر الدعم من الإنشاء إلى الحل مع تحليل البريد الإلكتروني إلى تذكرة، وتتبع اتفاقية مستوى الخدمة (SLA)، وتسجيل وقت الفني.
الفوترة وإصدار الفواتير
إنشاء عروض أسعار، وإرسال فواتير، وتتبع المصروفات، ومراقبة الإيرادات من لوحة تحكم محاسبية مدمجة دون الحاجة إلى أداة فوترة منفصلة.
تنبيهات النطاق وSSL
يراقب تلقائيًا تواريخ انتهاء صلاحية نطاقات العملاء وشهادات SSL ويرسل تنبيهات قبل أن تصبح التجديدات حرجة.
بوابة العميل
يسجل العملاء الدخول إلى بوابة خدمة ذاتية ذات علامة تجارية لعرض تذاكرهم المفتوحة والمستندات المشتركة والفواتير.
تتبع الموردين والتراخيص
سجل تراخيص البرامج، وجهات اتصال البائعين، وتواريخ التجديد جنبًا إلى جنب مع أصول العملاء التي تخصها.
لماذا تشغّل ITFlow على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
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