ITFlow هي منصة أتمتة خدمات احترافية (PSA) مجانية ومفتوحة المصدر، مصممة خصيصًا لمقدمي الخدمات المدارة. إنها توحد توثيق تكنولوجيا المعلومات، وتذاكر الدعم، والفواتير، وإدارة العملاء، ومراقبة البنية التحتية في نظام واحد مستضاف ذاتيًا — مما يلغي الحاجة إلى مجموعة الأدوات المتفرقة التي يستخدمها معظم مقدمي الخدمات المدارة لإدارة العمليات اليومية.

يتيح استضافة ITFlow ذاتيًا على خادم افتراضي خاص (VPS) لعملك امتلاكًا كاملاً لكل سجل عميل، وبيانات اعتماد، ومستند مالي، دون رسوم ترخيص لكل فني أو بيانات محتفظ بها من قبل بائعي SaaS من طرف ثالث. عند الوصول الأول، يرشدك معالج الإعداد خلال إنشاء ملف تعريف شركتك وحساب المسؤول قبل أن يفتح النظام للعمل مع العملاء.