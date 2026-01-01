Collabora Online هو مجموعة مكتبية عبر الإنترنت مستضافة ذاتيًا تعتمد على تقنية LibreOffice وتعمل بالكامل في المتصفح. يمكن للفرق فتح مستندات Word و Excel و PowerPoint مباشرة من تطبيق تخزين الملفات مثل Nextcloud أو Seafile أو Pydio Cells وتحريرها بشكل تعاوني في الوقت الفعلي مع مؤشرات حية، وتعليقات، وتتبع التغييرات، ومعاينات فورية — لا يتطلب عميل سطح مكتب، ولا Microsoft 365، ولا Google Workspace.

استضافة Collabora ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على كل مستند وجدول بيانات وعرض تقديمي على بنية تحتية تتحكم فيها. قم بإقرانه بأحد تطبيقات تخزين الملفات في هذا الكتالوج لمنح فريقك بديلاً كاملاً محليًا لمجموعات المكاتب السحابية، مع توافق كامل لتنسيقات الملفات وبدون رسوم لكل مستخدم.