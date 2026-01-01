انشر Collabora Online بتثبيت بنقرة واحدة.
مجموعة مكتبية عبر الإنترنت مستضافة ذاتيًا ومبنية على LibreOffice تتيح للفرق التحرير التعاوني للمستندات وجداول البيانات والعروض التقديمية في المتصفح.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Collabora Online
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Collabora Online
Collabora Online هو مجموعة مكتبية عبر الإنترنت مستضافة ذاتيًا تعتمد على تقنية LibreOffice وتعمل بالكامل في المتصفح. يمكن للفرق فتح مستندات Word و Excel و PowerPoint مباشرة من تطبيق تخزين الملفات مثل Nextcloud أو Seafile أو Pydio Cells وتحريرها بشكل تعاوني في الوقت الفعلي مع مؤشرات حية، وتعليقات، وتتبع التغييرات، ومعاينات فورية — لا يتطلب عميل سطح مكتب، ولا Microsoft 365، ولا Google Workspace.
استضافة Collabora ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على كل مستند وجدول بيانات وعرض تقديمي على بنية تحتية تتحكم فيها. قم بإقرانه بأحد تطبيقات تخزين الملفات في هذا الكتالوج لمنح فريقك بديلاً كاملاً محليًا لمجموعات المكاتب السحابية، مع توافق كامل لتنسيقات الملفات وبدون رسوم لكل مستخدم.
الميزات الرئيسية لـ Collabora Online
تعاون في الوقت الحقيقي
يعدّل عدة مستخدمين نفس ملف Word أو Excel أو PowerPoint في آن واحد مع مؤشرات حية وتعليقات ومزامنة فورية للتغييرات.
توافق Microsoft Office
افتح واحفظ ملفات .docx و .xlsx و .pptx دون فقدان في التحويل بفضل العرض الأصلي لـ LibreOffice لتنسيقات OOXML.
يتكامل مع تخزين الملفات
يتصل بـ Nextcloud و Seafile و Pydio Cells وخوادم الملفات الأخرى المتوافقة مع WOPI دون أي تغيير في الكود في التطبيق المضيف.
تتبع التغييرات والتعليقات
مراجعة المستندات باستخدام وضع تعقب التغييرات، والتعليقات المضمنة، والاقتراحات، وسجل الإصدارات المألوف من حزم برامج المكتب لسطح المكتب.
متوافق مع الجوال والتابلت
واجهة محرر محسّنة للمس تعمل على الهواتف والأجهزة اللوحية وأجهزة Chromebook بحيث يمكن للمساهمين التعديل من أي جهاز.
لماذا تشغّل Collabora Online على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
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