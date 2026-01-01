انشر Kimai بنقرة واحدة.
منصة مجانية ومفتوحة المصدر لتتبع الوقت للمستقلين والوكالات والفرق لتسجيل الساعات القابلة للفوترة وإنشاء الفواتير.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Kimai
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Kimai
Kimai هو تطبيق ناضج مفتوح المصدر لتتبع الوقت يوفر للمستقلين والوكالات والشركات طريقة موثوقة لتسجيل الساعات القابلة للفوترة، وإدارة مشاريع العملاء، وإنتاج فواتير دقيقة. بفضل واجهة الويب النظيفة، ودعم المستخدمين المتعددين، والصلاحيات القائمة على الأدوار، يتوسع التطبيق ليناسب من المطور الفردي الذي يتتبع وقته الخاص إلى وكالة تنسق عمل عشرات أعضاء الفريق عبر العديد من العملاء.
على عكس أدوات تتبع الوقت SaaS التي تفرض رسوماً لكل مستخدم، فإن استضافة Kimai ذاتياً على خادم VPS الخاص بك تعني عدم وجود تكاليف اشتراك متكررة وملكية كاملة لسجلات وقتك وبيانات الفواتير. يتضمن هذا القالب MySQL لتخزين دائم وجاهز للإنتاج.
الميزات الرئيسية لـ Kimai
تتبع الساعات القابلة للفوترة
ابدأ وأوقف المؤقتات أو أدخل الساعات يدويًا لأي عميل أو مشروع أو نشاط لسجلات فواتير دقيقة.
إنشاء الفاتورة
أنشئ فواتير مباشرة من إدخالات الوقت المتتبعة دون تصدير إلى أداة منفصلة.
تقارير مفصلة
تصفية التقارير حسب المستخدم، المشروع، العميل، أو النطاق الزمني لفهم الاستخدام ودعم فواتير العميل.
قابلية توسيع المكون الإضافي
قم بتوسيع Kimai باستخدام إضافات المجتمع لسير العمل المخصص وعمليات التكامل وتنسيقات التصدير الإضافية.
لماذا تشغّل Kimai على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
أخيراً استضافة VPS احترافية وبالمستوى المطلوب! أسعار تنافسية، لوحة تحكم سلسة وموفرة للوقت، نسخ احتياطي تلقائي، ودعم فني موثوق وخوادم قوية.
دعم فني استثنائي من Hostinger! ساعدني الفريق Kodee ومحمد بكل صبر واحترافية في استعادة الوصول إلى نسخة n8n المستضافة ذاتياً بعد فقدانها. ممتن جداً لجهودهما.
جزيل الشكر لكارلا على مساعدتي في ترقية منصة n8n بنجاح على خادم الـ VPS الخاص بي من Hostinger. لقد كانت في غاية الاحترافية والتميز المعرفي. شكراً لكِ مجدداً يا كارلا.
"خوادم الـ VPS من Hostinger استثنائية بكل ما تحمله الكلمة من معنى. إنها تعمل باستمرار ودون أي مشاكل، وتوفر سرعة فائقة واستقراراً تاماً؛ لا توقف عن العمل ولا أعطال مفاجئة أبداً."
"أداء ممتاز للشركة وخدمات رائعة! استضافة VPS باحترافية عالية وباقات أسعار تنافسية واقتصادية مقارنة بالشركات الأخرى."