Kimai هو تطبيق ناضج مفتوح المصدر لتتبع الوقت يوفر للمستقلين والوكالات والشركات طريقة موثوقة لتسجيل الساعات القابلة للفوترة، وإدارة مشاريع العملاء، وإنتاج فواتير دقيقة. بفضل واجهة الويب النظيفة، ودعم المستخدمين المتعددين، والصلاحيات القائمة على الأدوار، يتوسع التطبيق ليناسب من المطور الفردي الذي يتتبع وقته الخاص إلى وكالة تنسق عمل عشرات أعضاء الفريق عبر العديد من العملاء.

على عكس أدوات تتبع الوقت SaaS التي تفرض رسوماً لكل مستخدم، فإن استضافة Kimai ذاتياً على خادم VPS الخاص بك تعني عدم وجود تكاليف اشتراك متكررة وملكية كاملة لسجلات وقتك وبيانات الفواتير. يتضمن هذا القالب MySQL لتخزين دائم وجاهز للإنتاج.