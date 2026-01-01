انشر ONLYOFFICE Docs بتثبيت بنقرة واحدة.
مجموعة برامج مكتبية عبر الإنترنت مستضافة ذاتيًا مع تحرير تعاوني في الوقت الفعلي لملفات Word و Excel و PowerPoint في متصفحك.
اختر باقة VPS المناسبة لـ ONLYOFFICE Docs
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام ONLYOFFICE Docs
ONLYOFFICE Docs (Document Server) هو مجموعة مكتبية مفتوحة المصدر عبر الإنترنت توفر تحريرًا تعاونيًا قائمًا على المتصفح لتنسيقات DOCX و XLSX و PPTX و ODT و ODS و ODP و PDF وغيرها إلى الخادم الخاص بك. يوفر توافقًا مثاليًا مع تنسيقات Microsoft Office، مما يجعله بديلاً سلسًا لأدوات المكتب السحابية دون تعريض مستنداتك لخدمات الجهات الخارجية.
تضع استضافة ONLYOFFICE Docs ذاتيًا خصوصية المستندات في المقام الأول — لا تغادر الملفات البنية التحتية الخاصة بك أبدًا. يتكامل مع Nextcloud و ownCloud و Seafile وعشرات المنصات الأخرى عبر الموصلات الرسمية، ويستخدم أمان رمز JWT لحماية الوصول إلى API. يدعم إصدار المجتمع ما يصل إلى 20 اتصال تحرير متزامن بدون تكلفة.
الميزات الرئيسية لـ ONLYOFFICE Docs
التعاون في الوقت الفعلي
يمكن لعدة مستخدمين التعاون في تحرير المستندات وجداول البيانات والعروض التقديمية في وقت واحد مع تتبع المؤشر المباشر والتعليقات وتتبع التغييرات.
التوافق مع MS Office
افتح، حرر، واحفظ ملفات DOCX و XLSX و PPTX بدقة عالية — بدون تشوهات تحويل التنسيق أو تغييرات في التخطيط.
دعم متعدد التنسيقات
يدعم DOCX و ODT و XLSX و ODS و PPTX و ODP و CSV و PDF والمزيد عبر محررات المستندات وجداول البيانات والعروض التقديمية.
أمان JWT API
يؤمن التحقق من JSON Web Token كل طلب API، مما يضمن أن التكاملات والمستخدمين المصرح لهم فقط يمكنهم الوصول إلى خادم المستندات.
تكامل Nextcloud و Seafile
تحول الموصلات الرسمية لـ Nextcloud و ownCloud و Seafile وأكثر من 40 منصة أخرى مستندات ONLYOFFICE إلى واجهة خلفية للتحرير التعاوني جاهزة للاستخدام.
محرر PDF ونماذج
قم بتحرير ملفات PDF وإنشاء نماذج PDF قابلة للتعبئة مباشرة في المتصفح بدون برامج أو مكونات إضافية.
لماذا تشغّل ONLYOFFICE Docs على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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