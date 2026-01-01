Nango هي طبقة بنية تحتية مفتوحة المصدر للاتصال بواجهات برمجة التطبيقات الخارجية (APIs). بدلاً من كتابة تدفقات OAuth مخصصة، ومنطق تحديث الرمز المميز، ومعالجة حدود المعدل لكل خدمة، يدير Nango كل ذلك من خلال واجهة خلفية موحدة واحدة. يقوم المطورون بتكوين عمليات التكامل مرة واحدة والوصول إلى أي خدمة مدعومة من خلال وكيل Nango الشفاف — مع دعم مدمج لأكثر من 300 واجهة برمجة تطبيقات (API) بما في ذلك Salesforce وGitHub وSlack وStripe وNotion.

استضافة Nango ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على منح OAuth ورموز API الخاصة بعملائك على بنية تحتية تتحكم فيها. لا تتعامل أي خدمة خارجية مطلقًا مع بيانات اعتماد المستخدمين لديك — يتم تشفير كل شيء في وضع السكون باستخدام مفتاح تملكه وتخزينه في قاعدة بيانات PostgreSQL تعمل جنبًا إلى جنب مع الخادم.