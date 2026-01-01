انشر Nango بتثبيت بنقرة واحدة.
منصة مفتوحة المصدر تدير OAuth، وتحديث الرموز، واتصال واجهة برمجة التطبيقات (API) لأكثر من 300 عملية تكامل مع جهات خارجية.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Nango
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Nango
Nango هي طبقة بنية تحتية مفتوحة المصدر للاتصال بواجهات برمجة التطبيقات الخارجية (APIs). بدلاً من كتابة تدفقات OAuth مخصصة، ومنطق تحديث الرمز المميز، ومعالجة حدود المعدل لكل خدمة، يدير Nango كل ذلك من خلال واجهة خلفية موحدة واحدة. يقوم المطورون بتكوين عمليات التكامل مرة واحدة والوصول إلى أي خدمة مدعومة من خلال وكيل Nango الشفاف — مع دعم مدمج لأكثر من 300 واجهة برمجة تطبيقات (API) بما في ذلك Salesforce وGitHub وSlack وStripe وNotion.
استضافة Nango ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على منح OAuth ورموز API الخاصة بعملائك على بنية تحتية تتحكم فيها. لا تتعامل أي خدمة خارجية مطلقًا مع بيانات اعتماد المستخدمين لديك — يتم تشفير كل شيء في وضع السكون باستخدام مفتاح تملكه وتخزينه في قاعدة بيانات PostgreSQL تعمل جنبًا إلى جنب مع الخادم.
الميزات الرئيسية لـ Nango
تدفقات OAuth الموحدة
تتولى Nango إنشاء عنوان URL للتفويض، وتبادل الرموز المميزة، ومعالجة رد الاتصال لأكثر من 300 واجهة برمجة تطبيقات (API)، مما يلغي الحاجة إلى رمز مصادقة مخصص لكل عملية دمج.
تحديث الرمز المميز تلقائيًا
يتم تحديث رموز الوصول بصمت قبل انتهاء صلاحيتها حتى لا تفشل عمليات التكامل الخاصة بك أبدًا في منتصف الجلسة بسبب بيانات الاعتماد القديمة.
واجهة مستخدم الاتصال القابلة للتضمين
تتيح شاشة موافقة OAuth مسبقة الإنشاء وذات العلامة البيضاء لمستخدميك تفويض حسابات الجهات الخارجية من داخل تطبيقك من خلال تدفق مستخدم واحد.
وكيل API شفاف
توجيه مكالمات API عبر Nango للحصول على عمليات إعادة محاولة تلقائية، وتراجع حد المعدل، واستجابات أخطاء موحدة بدون برمجيات وسيطة لكل واجهة برمجة تطبيقات.
تسوية الويب هوك
استقبل، وتحقق من، وأعد توجيه الويب هوكس من أي مزود متصل عبر نقطة نهاية استيعاب واحدة مع معالجة موحدة للحمولة.
تخزين بيانات الاعتماد المشفر
جميع رموز OAuth المميزة ومفاتيح API مشفرة في حالة السكون باستخدام مفتاحك الخاص وتُخزّن حصريًا في قاعدة بيانات PostgreSQL المستضافة ذاتيًا.
لماذا تشغّل Nango على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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