نشر PatchMon بنقرة واحدة.
منصة إدارة تصحيحات لينكس ومراقبة الأسطول ذاتية الاستضافة مع طرفية SSH داخل المتصفح وفحص الامتثال.
اختر باقة VPS المناسبة لـ PatchMon
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام PatchMon
PatchMon هي منصة مفتوحة المصدر لإدارة تحديثات لينكس ومراقبة الأسطول، تمنح مديري الأنظمة لوحة تحكم واحدة لتتبع التحديثات والموافقة عليها ونشرها عبر جميع مضيفي لينكس المدارة. توفر رؤية فورية لحالة الحزم، وتصحيحًا منسقًا مع سير عمل الموافقة، ومسحًا للامتثال لمعايير OpenSCAP و CIS، وتدقيقًا أمنيًا لـ Docker Bench، ومحطة طرفية SSH داخل المتصفح مدعومة بـ Apache Guacamole — كل ذلك دون الحاجة إلى أي عميل SSH على جهاز الإدارة.
على عكس حلول إدارة التحديثات التجارية التي تفرض رسومًا لكل عقدة، فإن PatchMon مجاني للاستضافة الذاتية ويتصل بالمضيفين المدارة عبر وكيل خفيف الوزن. تبقى جميع سجلات التحديثات وتقارير الامتثال ومخزون المضيفين على البنية التحتية الخاصة بك دون إرسال أي بيانات إلى خدمات خارجية.
الميزات الرئيسية لـ PatchMon
تنسيق التصحيحات على مستوى الأسطول
مراجعة التحديثات المعلقة عبر أسطول Linux بالكامل، والموافقة على دفعات التصحيحات، ونشرها مع ضوابط الجدولة والتراجع من لوحة تحكم واحدة.
طرفية SSH داخل المتصفح
الوصول إلى أي مضيف مُدار مباشرةً من المتصفح عبر طرفية مدعومة بـ Apache Guacamole — لا يلزم تثبيت عميل SSH أو إعادة توجيه المنفذ.
فحص الامتثال
قم بتشغيل عمليات فحص الأمان OpenSCAP وCIS benchmark وDocker Bench على المضيفات المدارة وتتبع حالة الامتثال بمرور الوقت بدون أدوات منفصلة.
سلامة الحزمة في الوقت الحقيقي
شاهد الحزم القديمة أو المعرضة للخطر أو المفقودة عبر كل مضيف مُدار في الوقت الفعلي، مع مؤشرات الخطورة وروابط CVE.
تدفقات عمل الموافقة على التصحيحات
يتطلب موافقة صريحة قبل نشر التصحيحات على مضيفي الإنتاج، مع سجلات تدقيق تسجل من وافق على ماذا ومتى.
لماذا تشغّل PatchMon على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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