PatchMon هي منصة مفتوحة المصدر لإدارة تحديثات لينكس ومراقبة الأسطول، تمنح مديري الأنظمة لوحة تحكم واحدة لتتبع التحديثات والموافقة عليها ونشرها عبر جميع مضيفي لينكس المدارة. توفر رؤية فورية لحالة الحزم، وتصحيحًا منسقًا مع سير عمل الموافقة، ومسحًا للامتثال لمعايير OpenSCAP و CIS، وتدقيقًا أمنيًا لـ Docker Bench، ومحطة طرفية SSH داخل المتصفح مدعومة بـ Apache Guacamole — كل ذلك دون الحاجة إلى أي عميل SSH على جهاز الإدارة.

على عكس حلول إدارة التحديثات التجارية التي تفرض رسومًا لكل عقدة، فإن PatchMon مجاني للاستضافة الذاتية ويتصل بالمضيفين المدارة عبر وكيل خفيف الوزن. تبقى جميع سجلات التحديثات وتقارير الامتثال ومخزون المضيفين على البنية التحتية الخاصة بك دون إرسال أي بيانات إلى خدمات خارجية.