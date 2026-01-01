Kibana هي واجهة المستخدم الويب الرسمية لـ Elasticsearch — منصة مصقولة لاستكشاف البيانات، وبناء لوحات معلومات تفاعلية، وتشغيل استعلامات البحث، وتشغيل نشر Elastic Stack. تم إنشاؤها في الأصل عام 2013 وتتم صيانتها الآن بواسطة Elastic NV، Kibana هي طبقة التصور القياسية لأي تطبيق مبني على Elasticsearch، بدءًا من تحليلات السجلات والمراقبة إلى البحث في التجارة الإلكترونية وتحليلات الأمان.

تتيح استضافة Kibana ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) لفرق البيانات والمنصات بيئة تصور كاملة لـ Elastic Stack دون رسوم SaaS لكل مستند الشائعة في Elastic Cloud. يجمع هذا القالب بين Elasticsearch أحادي العقدة و Kibana، بحيث تكون الحزمة جاهزة لاستيعاب البيانات وبناء لوحات المعلومات فور النشر.