نشر Kibana بنقرة واحدة.
منصة مفتوحة المصدر لتصور البيانات واستكشافها لـ Elasticsearch مع لوحات المعلومات والبحث وأدوات المراقبة.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Kibana
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Kibana
Kibana هي واجهة المستخدم الويب الرسمية لـ Elasticsearch — منصة مصقولة لاستكشاف البيانات، وبناء لوحات معلومات تفاعلية، وتشغيل استعلامات البحث، وتشغيل نشر Elastic Stack. تم إنشاؤها في الأصل عام 2013 وتتم صيانتها الآن بواسطة Elastic NV، Kibana هي طبقة التصور القياسية لأي تطبيق مبني على Elasticsearch، بدءًا من تحليلات السجلات والمراقبة إلى البحث في التجارة الإلكترونية وتحليلات الأمان.
تتيح استضافة Kibana ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) لفرق البيانات والمنصات بيئة تصور كاملة لـ Elastic Stack دون رسوم SaaS لكل مستند الشائعة في Elastic Cloud. يجمع هذا القالب بين Elasticsearch أحادي العقدة و Kibana، بحيث تكون الحزمة جاهزة لاستيعاب البيانات وبناء لوحات المعلومات فور النشر.
الميزات الرئيسية لـ Kibana
اكتشف واستكشف
تصفح فهارس Elasticsearch باستخدام واجهة Discover — استعلم، صَفِّ، فرز، وتصور المستندات الأولية لتحديد الأنماط والقيم الشاذة في الوقت الفعلي.
لوحات المعلومات والتصورات
أنشئ لوحات معلومات تفاعلية باستخدام الرسوم البيانية الخطية، والرسوم البيانية الشريطية، والخرائط الحرارية، والخرائط، والجداول، وتصورات Lens بالسحب والإفلات القابلة للمشاركة عبر الفرق.
البحث و ES|QL
Elasticsearch Query DSL الكامل بالإضافة إلى ES|QL — وهي لغة استعلام أنبوبية مماثلة لـ Splunk SPL — تجعل الاستعلامات المعقدة سهلة المنال لغير المطورين.
أدوات قابلية الملاحظة
تطبيقات مدمجة للسجلات والمقاييس وAPM ومراقبة وقت التشغيل لاستيعاب وتحليل بيانات المراقبة من Elastic Agent وBeats.
الخرائط والجيومكانية
خرائط تفاعلية متعددة الطبقات مع طبقات متجهة وخرائط حرارية وتجميعات جغرافية لتصور البيانات الجغرافية المكانية جنبًا إلى جنب مع أبعاد أخرى.
التنبيه والتقارير
تنبيهات تستند إلى العتبة والشذوذ مع وجهات البريد الإلكتروني، وسلاك، وخطاف الويب (webhook)، بالإضافة إلى إنشاء تقارير PDF و CSV المجدولة.
لماذا تشغّل Kibana على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
أخيراً استضافة VPS احترافية وبالمستوى المطلوب! أسعار تنافسية، لوحة تحكم سلسة وموفرة للوقت، نسخ احتياطي تلقائي، ودعم فني موثوق وخوادم قوية.
دعم فني استثنائي من Hostinger! ساعدني الفريق Kodee ومحمد بكل صبر واحترافية في استعادة الوصول إلى نسخة n8n المستضافة ذاتياً بعد فقدانها. ممتن جداً لجهودهما.
جزيل الشكر لكارلا على مساعدتي في ترقية منصة n8n بنجاح على خادم الـ VPS الخاص بي من Hostinger. لقد كانت في غاية الاحترافية والتميز المعرفي. شكراً لكِ مجدداً يا كارلا.
"خوادم الـ VPS من Hostinger استثنائية بكل ما تحمله الكلمة من معنى. إنها تعمل باستمرار ودون أي مشاكل، وتوفر سرعة فائقة واستقراراً تاماً؛ لا توقف عن العمل ولا أعطال مفاجئة أبداً."
"أداء ممتاز للشركة وخدمات رائعة! استضافة VPS باحترافية عالية وباقات أسعار تنافسية واقتصادية مقارنة بالشركات الأخرى."