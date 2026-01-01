انشر فايرفلاي بنقرة واحدة.
خادم WireGuard VPN بسيط مع واجهة إدارة ويب لإنشاء وإدارة اتصالات VPN آمنة بدون الحاجة لخبرة في الشبكات.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Firefly
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Firefly
فايرفلاي هو خادم VPN مبسط يعتمد على WireGuard يجمع بين التشفير الحديث وعالي الأداء لـ WireGuard مع واجهة مستخدم ويب سهلة الاستخدام لإدارة العملاء، وتوليد التكوينات، ومراقبة الاتصالات. يزيل تعقيد إعداد WireGuard التقليدي حتى تتمكن من تشغيل شبكة VPN آمنة في دقائق بدلاً من ساعات.
يمنحك نشر Firefly على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) عنوان IP عامًا مخصصًا للوصول الموثوق إلى VPN، وعرض نطاق ترددي بمستوى المؤسسات دون تقييد من مزود خدمة الإنترنت، واستقلالية تامة عن مزودي VPN الخارجيين الذين يسجلون حركة المرور أو يعانون من انقطاعات غير متوقعة.
الميزات الرئيسية لـ Firefly
إعداد العميل بنقرة واحدة
توليد تكوينات عميل WireGuard ورموز QR للأجهزة المحمولة مباشرة من واجهة المستخدم الويب — لا يتطلب معرفة سطر الأوامر.
شهادات SSL تلقائية
توفر Firefly شهادات SSL مجانية تلقائيًا، مما يؤمن واجهة الإدارة دون الحاجة إلى أي تهيئة يدوية للشهادات.
عملاء عبر المنصات
يعمل مع جميع عملاء WireGuard الرسميين على أنظمة iOS و Android و Windows و macOS و Linux — قم بتوصيل أي جهاز بملف تكوين واحد.
مراقبة لحظية
تعرض لوحة التحكم الاتصالات النشطة واستخدام النطاق الترددي لكل عميل، بحيث تعرف دائمًا من المتصل ومقدار حركة المرور التي يستخدمونها.
لا يلزم WireGuard للنظام
يعمل بالكامل في Docker دون الحاجة إلى تثبيت WireGuard على نظام التشغيل المضيف، مما يبسط عملية النشر ويحافظ على نظافة نظام المضيف.
لماذا تشغّل Firefly على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
أخيراً استضافة VPS احترافية وبالمستوى المطلوب! أسعار تنافسية، لوحة تحكم سلسة وموفرة للوقت، نسخ احتياطي تلقائي، ودعم فني موثوق وخوادم قوية.
دعم فني استثنائي من Hostinger! ساعدني الفريق Kodee ومحمد بكل صبر واحترافية في استعادة الوصول إلى نسخة n8n المستضافة ذاتياً بعد فقدانها. ممتن جداً لجهودهما.
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