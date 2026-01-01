انشر TubeArchivist بنقرة واحدة.
أداة أرشفة يوتيوب ذاتية الاستضافة تقوم بتنزيل وفهرسة وبث مجموعة مقاطع الفيديو الخاصة بك من خادمك الخاص.
اختر باقة VPS المناسبة لـ TubeArchivist
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام TubeArchivist
TubeArchivist هو منصة أرشفة يوتيوب ذاتية الاستضافة تضع مجموعة مقاطع الفيديو الخاصة بك تحت سيطرتك الخاصة. تشترك في القنوات، وتقوم بتنزيل مقاطع الفيديو تلقائيًا عبر yt-dlp، وتفهرس كل شيء باستخدام Elasticsearch حتى تتمكن من البحث عبر العناوين والأوصاف والترجمات والتعليقات. يتم عرض مقاطع الفيديو من خلال مشغل ويب مدمج مع سجل المشاهدة وتتبع التقدم — لا يلزم وجود حساب يوتيوب أو اتصال بالإنترنت بعد التنزيل.
على عكس أدوات التنزيل لمرة واحدة، يعمل TubeArchivist بشكل مستمر في الخلفية. يحافظ على البيانات الوصفية والصور المصغرة والترجمات والتعليقات جنبًا إلى جنب مع كل ملف فيديو، ويتكامل مع Jellyfin و Plex لمستخدمي خادم الوسائط الذين يرغبون في أرشفة محتواهم جنبًا إلى جنب مع المحتويات الأخرى.
الميزات الرئيسية لـ TubeArchivist
اشتراكات القناة
اشترك في قنوات يوتيوب وقم بتنزيل التحميلات الجديدة تلقائيًا وفق جدول زمني، مما يحافظ على تحديث أرشيفك دون تدخل يدوي.
بحث بالنص الكامل
Elasticsearch يُفهرس عناوين الفيديو والأوصاف والترجمات والتعليقات حتى تتمكن من العثور فورًا على أي فيديو عبر مكتبتك بأكملها باستخدام الكلمات المفتاحية.
SponsorBlock تكامل
يتخطى تلقائيًا مقاطع الرعاية والمقدمات والخاتمات والحشو أثناء التشغيل باستخدام بيانات SponsorBlock المستمدة من المجتمع.
تصدير Jellyfin و Plex
تتيح لك المكونات الإضافية المصاحبة لـ Jellyfin و Plex تصفح مكتبة TubeArchivist الخاصة بك مباشرة داخل خادم الوسائط الموجود لديك.
أرشفة العنوان الفرعي
يقوم بتنزيل وفهرسة الترجمات المصاحبة لكل فيديو مؤرشف، مما يتيح البحث بالكلمات الرئيسية ضمن المحتوى المنطوق عبر مجموعتك بأكملها.
أرشفة التعليقات
يقوم بأرشفة سلسلة التعليقات الكاملة لكل فيديو بشكل اختياري بجانب ملف الوسائط، مما يحافظ على سياق المجتمع الذي قد تزيله يوتيوب.
لماذا تشغّل TubeArchivist على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
أخيراً استضافة VPS احترافية وبالمستوى المطلوب! أسعار تنافسية، لوحة تحكم سلسة وموفرة للوقت، نسخ احتياطي تلقائي، ودعم فني موثوق وخوادم قوية.
تواصلتُ مع دعم Hostinger بعد فقدان الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، وكنتُ في غاية الإعجاب. كان كودي ومحمد من فريق الدعم صبورين للغاية ودقيقين للغاية.
جزيل الشكر لكارلا على مساعدتي في ترقية منصة n8n بنجاح على خادم الـ VPS الخاص بي من Hostinger. لقد كانت في غاية الاحترافية والتميز المعرفي. شكراً لكِ مجدداً يا كارلا.
"خوادم الـ VPS من Hostinger استثنائية بكل ما تحمله الكلمة من معنى. إنها تعمل باستمرار ودون أي مشاكل، وتوفر سرعة فائقة واستقراراً تاماً؛ لا توقف عن العمل ولا أعطال مفاجئة أبداً."
"أداء ممتاز للشركة وخدمات رائعة! استضافة VPS باحترافية عالية وباقات أسعار تنافسية واقتصادية مقارنة بالشركات الأخرى."