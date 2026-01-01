TubeArchivist هو منصة أرشفة يوتيوب ذاتية الاستضافة تضع مجموعة مقاطع الفيديو الخاصة بك تحت سيطرتك الخاصة. تشترك في القنوات، وتقوم بتنزيل مقاطع الفيديو تلقائيًا عبر yt-dlp، وتفهرس كل شيء باستخدام Elasticsearch حتى تتمكن من البحث عبر العناوين والأوصاف والترجمات والتعليقات. يتم عرض مقاطع الفيديو من خلال مشغل ويب مدمج مع سجل المشاهدة وتتبع التقدم — لا يلزم وجود حساب يوتيوب أو اتصال بالإنترنت بعد التنزيل.

على عكس أدوات التنزيل لمرة واحدة، يعمل TubeArchivist بشكل مستمر في الخلفية. يحافظ على البيانات الوصفية والصور المصغرة والترجمات والتعليقات جنبًا إلى جنب مع كل ملف فيديو، ويتكامل مع Jellyfin و Plex لمستخدمي خادم الوسائط الذين يرغبون في أرشفة محتواهم جنبًا إلى جنب مع المحتويات الأخرى.