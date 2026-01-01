انشر Vane بنقرة واحدة.
محرك إجابة يعمل بالذكاء الاصطناعي يركز على الخصوصية، يقدم إجابات موثقة باستخدام نماذج اللغات الكبيرة المحلية أو موفري الخدمات السحابية على أجهزتك الخاصة.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Vane
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Vane
Vane هو محرك إجابات مفتوح المصدر مدعوم بالذكاء الاصطناعي يعمل بالكامل على بنية تحتية تتحكم فيها. يجمع بين واجهة خلفية للبحث الوصفي (metasearch) تعتمد على SearXNG وخيارك من نماذج اللغة الكبيرة — نماذج Ollama المحلية أو موفري الخدمات السحابية مثل OpenAI وAnthropic Claude وGoogle Gemini وGroq — لتوليف إجابات دقيقة مدعومة بمصادر ويب موثقة.
تضمن استضافة Vane ذاتيًا بقاء كل استعلام بحث وتحميل مستند على خادمك الافتراضي الخاص (VPS). لا يوجد تسجيل استعلامات من طرف ثالث، ولا اشتراك لكل مقعد، ولا ترتيب غامض — أنت تختار مصادر البحث، والنموذج، ومستوى الخصوصية الذي يناسب طريقة بحثك.
الميزات الرئيسية لـ Vane
إجابات الذكاء الاصطناعي المستشهد بها
كل استجابة ترتبط بالمصادر الأساسية، مما يتيح لك التحقق من الادعاءات والتعمق أكثر دون الثقة عمياء بالمحتوى الذي تم إنشاؤه.
LLMs محلية وسحابية
قم بتشغيل النماذج مفتوحة المصدر محليًا عبر Ollama، أو قم بتوصيل OpenAI و Anthropic و Google Gemini و Groq من نفس واجهة الويب.
SearXNG المجمّع
يأتي مع نسخة من محرك البحث الوصفي SearXNG بحيث يتم تجميع الاستعلامات من عدة محركات دون تعريضها للمتتبعات التجارية.
أوضاع السرعة والجودة
التبديل بين أوضاع السرعة، والمتوازن، والجودة لمقايضة وقت الاستجابة ببحث أعمق ومتعدد الخطوات حول الأسئلة الأكثر صعوبة.
رفع الملفات واكتشافها
قم بتحميل ملفات PDF وملفات نصية وصور لطرح أسئلة حول مستنداتك الخاصة، أو تصفح موجز الاكتشاف للمحتوى الرائج.
سجل البحث على VPS الخاص بك
تبقى جميع الاستفسارات والملفات المحملة وسجل الدردشة على الخادم الخاص بك في وحدة تخزين دائمة — ولا تتم مزامنتها أبدًا مع سحابة طرف ثالث.
لماذا تشغّل Vane على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
أخيراً استضافة VPS احترافية وبالمستوى المطلوب! أسعار تنافسية، لوحة تحكم سلسة وموفرة للوقت، نسخ احتياطي تلقائي، ودعم فني موثوق وخوادم قوية.
تواصلتُ مع دعم Hostinger بعد فقدان الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، وكنتُ في غاية الإعجاب. كان كودي ومحمد من فريق الدعم صبورين للغاية ودقيقين للغاية.
جزيل الشكر لكارلا على مساعدتي في ترقية منصة n8n بنجاح على خادم الـ VPS الخاص بي من Hostinger. لقد كانت في غاية الاحترافية والتميز المعرفي. شكراً لكِ مجدداً يا كارلا.
"خوادم الـ VPS من Hostinger استثنائية بكل ما تحمله الكلمة من معنى. إنها تعمل باستمرار ودون أي مشاكل، وتوفر سرعة فائقة واستقراراً تاماً؛ لا توقف عن العمل ولا أعطال مفاجئة أبداً."
"أداء ممتاز للشركة وخدمات رائعة! استضافة VPS باحترافية عالية وباقات أسعار تنافسية واقتصادية مقارنة بالشركات الأخرى."