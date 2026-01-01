Vane هو محرك إجابات مفتوح المصدر مدعوم بالذكاء الاصطناعي يعمل بالكامل على بنية تحتية تتحكم فيها. يجمع بين واجهة خلفية للبحث الوصفي (metasearch) تعتمد على SearXNG وخيارك من نماذج اللغة الكبيرة — نماذج Ollama المحلية أو موفري الخدمات السحابية مثل OpenAI وAnthropic Claude وGoogle Gemini وGroq — لتوليف إجابات دقيقة مدعومة بمصادر ويب موثقة.

تضمن استضافة Vane ذاتيًا بقاء كل استعلام بحث وتحميل مستند على خادمك الافتراضي الخاص (VPS). لا يوجد تسجيل استعلامات من طرف ثالث، ولا اشتراك لكل مقعد، ولا ترتيب غامض — أنت تختار مصادر البحث، والنموذج، ومستوى الخصوصية الذي يناسب طريقة بحثك.