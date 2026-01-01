نشر Onyx بتثبيت بنقرة واحدة.
منصة دردشة ذكاء اصطناعي مفتوحة المصدر وبحث للمؤسسات تربط كل نموذج لغوي كبير بمعرفة فريقك.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Onyx
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Onyx
Onyx هي منصة ذكاء اصطناعي مفتوحة المصدر تجمع بين واجهة دردشة غنية بالميزات وبحث على مستوى المؤسسة عبر مستندات وتطبيقات فريقك. تعمل مع كل مزود LLM رئيسي — OpenAI، وAnthropic، وAzure، وAWS Bedrock، وGoogle Vertex، وأي نموذج مستضاف ذاتيًا مكشوف عبر Ollama أو vLLM — بحيث تظل حرًا في اختيار النموذج الذي يناسب كل مهمة دون إعادة كتابة مكدسك.
استضافة Onyx ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تحافظ على سجلات الدردشة والمستندات المفهرسة وبيانات اعتماد الموصلات على بنية تحتية تتحكم فيها. يسحب أكثر من أربعين موصلاً البيانات من Google Drive وSlack وConfluence وGitHub وNotion وJira والمزيد إلى فهرس بحث موحد، بحيث تستشهد الإجابات بالمصادر الأصلية بدلاً من تسريب السياق الحساس إلى خدمات SaaS التابعة لجهات خارجية.
الميزات الرئيسية لـ Onyx
يعمل مع كل LLM
أحضر مفاتيح API الخاصة بك لـ OpenAI، وAnthropic، وAzure، وAWS Bedrock، وVertex، أو أي نقطة نهاية متوافقة مع OpenAI بما في ذلك عمليات نشر Ollama وvLLM المحلية.
أكثر من أربعين موصلاً
قم بفهرسة Google Drive و Slack و Confluence و Notion و GitHub و Jira و Salesforce و Zendesk والعديد غيرها حتى تستشهد إجابات الدردشة بمعرفة فريقك الحقيقية.
وكلاء الذكاء الاصطناعي والمساعدون
أنشئ مساعدين مخصصين باستخدام مطالبات مخصصة، ونطاقات الموصلات، وأدوات حتى يحصل كل فريق على ذكاء اصطناعي مصمم ليناسب سير عمله.
الاستشهادات والتأصيل
ترتبط كل إجابة بالوثيقة المصدر، حتى يتمكن المستخدمون من التحقق من الادعاءات والثقة في الردود بدلاً من التخمين في الهلوسات.
صلاحيات مبنية على الأدوار
تستمد صلاحيات التحكم في الوصول على مستوى المستند أذوناتها من النظام المصدر، بحيث يرى المستخدمون فقط ما يُسمح لهم بقراءته بالفعل.
الخصوصية ذاتية الاستضافة
تبقى الدردشات، والمتجهات، والمستندات المصدر على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) — لا يتم إرسال أي شيء إلى خوادم Onyx وتحتفظ بالتحكم الكامل في حركة مرور النموذج والموصل.
لماذا تشغّل Onyx على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
أخيراً استضافة VPS احترافية وبالمستوى المطلوب! أسعار تنافسية، لوحة تحكم سلسة وموفرة للوقت، نسخ احتياطي تلقائي، ودعم فني موثوق وخوادم قوية.
دعم فني استثنائي من Hostinger! ساعدني الفريق Kodee ومحمد بكل صبر واحترافية في استعادة الوصول إلى نسخة n8n المستضافة ذاتياً بعد فقدانها. ممتن جداً لجهودهما.
جزيل الشكر لكارلا على مساعدتي في ترقية منصة n8n بنجاح على خادم الـ VPS الخاص بي من Hostinger. لقد كانت في غاية الاحترافية والتميز المعرفي. شكراً لكِ مجدداً يا كارلا.
"خوادم الـ VPS من Hostinger استثنائية بكل ما تحمله الكلمة من معنى. إنها تعمل باستمرار ودون أي مشاكل، وتوفر سرعة فائقة واستقراراً تاماً؛ لا توقف عن العمل ولا أعطال مفاجئة أبداً."
"أداء ممتاز للشركة وخدمات رائعة! استضافة VPS باحترافية عالية وباقات أسعار تنافسية واقتصادية مقارنة بالشركات الأخرى."