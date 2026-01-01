Onyx هي منصة ذكاء اصطناعي مفتوحة المصدر تجمع بين واجهة دردشة غنية بالميزات وبحث على مستوى المؤسسة عبر مستندات وتطبيقات فريقك. تعمل مع كل مزود LLM رئيسي — OpenAI، وAnthropic، وAzure، وAWS Bedrock، وGoogle Vertex، وأي نموذج مستضاف ذاتيًا مكشوف عبر Ollama أو vLLM — بحيث تظل حرًا في اختيار النموذج الذي يناسب كل مهمة دون إعادة كتابة مكدسك.

استضافة Onyx ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تحافظ على سجلات الدردشة والمستندات المفهرسة وبيانات اعتماد الموصلات على بنية تحتية تتحكم فيها. يسحب أكثر من أربعين موصلاً البيانات من Google Drive وSlack وConfluence وGitHub وNotion وJira والمزيد إلى فهرس بحث موحد، بحيث تستشهد الإجابات بالمصادر الأصلية بدلاً من تسريب السياق الحساس إلى خدمات SaaS التابعة لجهات خارجية.