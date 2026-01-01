نشر MetaTrader 5 بتنصيب بنقرة واحدة.
تشغيل ميتاتريدر 5 في المتصفح عبر KasmVNC لتداول الفوركس وعقود الفروقات على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع دون الحاجة إلى جهاز ويندوز مخصص.
اختر باقة VPS المناسبة لـ MetaTrader 5
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
تُدفع جميع الباقات مقدمًا. السعر الشهري هو إجمالي سعر الباقة مقسومًا على عدد أشهر الباقة.
ما يمكنك بناؤه باستخدام MetaTrader 5
MetaTrader 5 هو منصة التداول بالتجزئة الأكثر شعبية في العالم للفوركس والأسهم والعقود الآجلة وعقود الفروقات والعملات المشفرة — يستخدمه ملايين المتداولين ويدعمه مئات الوسطاء حول العالم. يقوم هذا القالب بتشغيل الإصدار الكامل من MetaTrader 5 الخاص بنظام Windows داخل حاوية Wine-on-Linux، مكشوفًا عبر KasmVNC حتى تتمكن من الوصول إليه من أي متصفح دون تثبيت عميل سطح المكتب محليًا.
تمنح استضافة MT5 ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) المتداولين محطة تداول عبر الإنترنت تعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع وتشغل المستشارين الخبراء (EAs) واشتراكات نسخ التداول دون الحاجة إلى إبقاء جهاز كمبيوتر مكتبي قيد التشغيل. تتيح لك الواجهة الأمامية KasmVNC المستندة إلى المتصفح تسجيل الدخول من أي مكان — سطح المكتب أو الجهاز اللوحي أو الهاتف — دون تثبيت عميل MT5 الاحتكاري على كل جهاز.
الميزات الرئيسية لـ MetaTrader 5
EAs دائمة التشغيل
قم بتشغيل المستشارين الخبراء واشتراكات نسخ التداول على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع دون الحاجة لإبقاء جهاز كمبيوتر مكتبي قيد التشغيل — يتولى الـ VPS الخاص بك التعامل تلقائيًا مع أحداث السوق الليلية وعطلات نهاية الأسبوع.
الوصول إلى المتصفح
اتصل بمنصة MT5 الخاصة بك من أي جهاز باستخدام متصفح حديث عبر KasmVNC — سواء كان جهاز كمبيوتر مكتبي أو لوحي أو هاتف — دون الحاجة لتثبيت Windows.
ربط أي وسيط
استخدم أي وسيط MetaTrader 5 — يدعمها المئات بما في ذلك IC Markets, Pepperstone, FxPro, OANDA, XM, والعديد من الآخرين حول العالم.
الرسوم البيانية والمؤشرات
رسم بياني كامل لـ MT5 مع مؤشرات فنية، وعمق السوق، وتحليل متعدد الأطر الزمنية، ونصوص مؤشرات مخصصة عبر MQL5.
التداول الخوارزمي
MQL5 IDE داخل المحطة الطرفية لكتابة المستشارين الخبراء والمؤشرات المخصصة والسكربتات — بالإضافة إلى تكامل Python RPyC الاختياري للأتمتة الخارجية.
تكوين مستمر
يستمر ملف تعريف المحطة الطرفية الخاص بك، والقوالب، والمستشارون الخبراء، والمؤشرات، وبيانات اعتماد الحساب عبر عمليات إعادة تشغيل الحاوية من خلال وحدة تخزين تكوين مخصصة.
لماذا تشغّل MetaTrader 5 على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
موقع الخادم الموصى به:
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استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
أخيراً استضافة VPS احترافية وبالمستوى المطلوب! أسعار تنافسية، لوحة تحكم سلسة وموفرة للوقت، نسخ احتياطي تلقائي، ودعم فني موثوق وخوادم قوية.
دعم فني استثنائي من Hostinger! ساعدني الفريق Kodee ومحمد بكل صبر واحترافية في استعادة الوصول إلى نسخة n8n المستضافة ذاتياً بعد فقدانها. ممتن جداً لجهودهما.
جزيل الشكر لكارلا على مساعدتي في ترقية منصة n8n بنجاح على خادم الـ VPS الخاص بي من Hostinger. لقد كانت في غاية الاحترافية والتميز المعرفي. شكراً لكِ مجدداً يا كارلا.
"خوادم الـ VPS من Hostinger استثنائية بكل ما تحمله الكلمة من معنى. إنها تعمل باستمرار ودون أي مشاكل، وتوفر سرعة فائقة واستقراراً تاماً؛ لا توقف عن العمل ولا أعطال مفاجئة أبداً."
"أداء ممتاز للشركة وخدمات رائعة! استضافة VPS باحترافية عالية وباقات أسعار تنافسية واقتصادية مقارنة بالشركات الأخرى."
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
أخيراً استضافة VPS احترافية وبالمستوى المطلوب! أسعار تنافسية، لوحة تحكم سلسة وموفرة للوقت، نسخ احتياطي تلقائي، ودعم فني موثوق وخوادم قوية.
دعم فني استثنائي من Hostinger! ساعدني الفريق Kodee ومحمد بكل صبر واحترافية في استعادة الوصول إلى نسخة n8n المستضافة ذاتياً بعد فقدانها. ممتن جداً لجهودهما.
جزيل الشكر لكارلا على مساعدتي في ترقية منصة n8n بنجاح على خادم الـ VPS الخاص بي من Hostinger. لقد كانت في غاية الاحترافية والتميز المعرفي. شكراً لكِ مجدداً يا كارلا.
"خوادم الـ VPS من Hostinger استثنائية بكل ما تحمله الكلمة من معنى. إنها تعمل باستمرار ودون أي مشاكل، وتوفر سرعة فائقة واستقراراً تاماً؛ لا توقف عن العمل ولا أعطال مفاجئة أبداً."
"أداء ممتاز للشركة وخدمات رائعة! استضافة VPS باحترافية عالية وباقات أسعار تنافسية واقتصادية مقارنة بالشركات الأخرى."
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