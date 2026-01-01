MetaTrader 5 هو منصة التداول بالتجزئة الأكثر شعبية في العالم للفوركس والأسهم والعقود الآجلة وعقود الفروقات والعملات المشفرة — يستخدمه ملايين المتداولين ويدعمه مئات الوسطاء حول العالم. يقوم هذا القالب بتشغيل الإصدار الكامل من MetaTrader 5 الخاص بنظام Windows داخل حاوية Wine-on-Linux، مكشوفًا عبر KasmVNC حتى تتمكن من الوصول إليه من أي متصفح دون تثبيت عميل سطح المكتب محليًا.

تمنح استضافة MT5 ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) المتداولين محطة تداول عبر الإنترنت تعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع وتشغل المستشارين الخبراء (EAs) واشتراكات نسخ التداول دون الحاجة إلى إبقاء جهاز كمبيوتر مكتبي قيد التشغيل. تتيح لك الواجهة الأمامية KasmVNC المستندة إلى المتصفح تسجيل الدخول من أي مكان — سطح المكتب أو الجهاز اللوحي أو الهاتف — دون تثبيت عميل MT5 الاحتكاري على كل جهاز.