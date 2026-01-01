XBackBone هو مدير ملفات PHP خفيف الوزن ومضيف صور مصمم حول سير عمل محمل ShareX الشهير. قم بإسقاط لقطة شاشة أو ملف في ShareX (أو ScreenCloud، Flameshot، أو أي عميل متوافق) ويستضيفه XBackBone على الفور خلف عنوان URL قصير قابل للمشاركة — مع معاينة Markdown، وعرض النص الخام، وعرض المعرض، وحصص المستخدمين المضمنة.

استضافة XBackBone ذاتياً على خادم VPS يحل محل مضيفي الصور التجارية وخدمات pastebin ببنية تحتية تتحكم فيها بالكامل. حسابات متعددة المستخدمين، وأذونات قائمة على الأدوار، وتكامل OAuth المدمج تجعله مناسباً لكل من الأفراد والفرق الصغيرة الذين يرغبون في نقطة نهاية خاصة لإسقاط لقطات الشاشة والملفات.