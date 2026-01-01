انشر XBackBone بتثبيت بنقرة واحدة.
خادم مشاركة ملفات ولقطات شاشة خفيف الوزن مستضاف ذاتيًا مع دعم كامل لـ ShareX و ScreenCloud و Flameshot.
اختر باقة VPS المناسبة لـ XBackBone
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام XBackBone
XBackBone هو مدير ملفات PHP خفيف الوزن ومضيف صور مصمم حول سير عمل محمل ShareX الشهير. قم بإسقاط لقطة شاشة أو ملف في ShareX (أو ScreenCloud، Flameshot، أو أي عميل متوافق) ويستضيفه XBackBone على الفور خلف عنوان URL قصير قابل للمشاركة — مع معاينة Markdown، وعرض النص الخام، وعرض المعرض، وحصص المستخدمين المضمنة.
استضافة XBackBone ذاتياً على خادم VPS يحل محل مضيفي الصور التجارية وخدمات pastebin ببنية تحتية تتحكم فيها بالكامل. حسابات متعددة المستخدمين، وأذونات قائمة على الأدوار، وتكامل OAuth المدمج تجعله مناسباً لكل من الأفراد والفرق الصغيرة الذين يرغبون في نقطة نهاية خاصة لإسقاط لقطات الشاشة والملفات.
الميزات الرئيسية لـ XBackBone
تحميلات ShareX المدمجة
أسقط الملفات في ShareX أو ScreenCloud أو Flameshot، ويستضيفها XBackBone على الفور عبر API التحميل القياسية.
معرض الصور والمعاينات
عرض معرض المتصفح مع صور مصغرة يتم إنشاؤها تلقائيًا، بالإضافة إلى العرض المضمن للصور والفيديو والصوت ومحتوى Markdown.
حسابات متعددة المستخدمين
تتيح الحسابات لكل مستخدم، مع الأذونات القائمة على الأدوار والحصص الفردية، للفرق أو العائلات مشاركة خادم واحد دون تداخل المكتبات.
روابط عامة وخاصة
كل عملية تحميل تنشئ رابط URL قصيرًا مع حماية اختيارية بكلمة مرور، وانتهاء صلاحية، وأنماط وصول لمرة واحدة للمحتوى الحساس.
دعم OAuth و SSO
يزيل تكامل OAuth المدمج مع Google و Discord و GitLab الحاجة إلى إدارة حسابات منفصلة للفرق الموجودة بالفعل على تلك المنصات.
لماذا تشغّل XBackBone على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
أخيراً استضافة VPS احترافية وبالمستوى المطلوب! أسعار تنافسية، لوحة تحكم سلسة وموفرة للوقت، نسخ احتياطي تلقائي، ودعم فني موثوق وخوادم قوية.
تواصلتُ مع دعم Hostinger بعد فقدان الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، وكنتُ في غاية الإعجاب. كان كودي ومحمد من فريق الدعم صبورين للغاية ودقيقين للغاية.
جزيل الشكر لكارلا على مساعدتي في ترقية منصة n8n بنجاح على خادم الـ VPS الخاص بي من Hostinger. لقد كانت في غاية الاحترافية والتميز المعرفي. شكراً لكِ مجدداً يا كارلا.
"خوادم الـ VPS من Hostinger استثنائية بكل ما تحمله الكلمة من معنى. إنها تعمل باستمرار ودون أي مشاكل، وتوفر سرعة فائقة واستقراراً تاماً؛ لا توقف عن العمل ولا أعطال مفاجئة أبداً."
"أداء ممتاز للشركة وخدمات رائعة! استضافة VPS باحترافية عالية وباقات أسعار تنافسية واقتصادية مقارنة بالشركات الأخرى."