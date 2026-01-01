نشر Medusa بنقرة واحدة.
مدير مكتبة الفيديو التلقائي للمسلسلات التلفزيونية — يجلب الحلقات الجديدة لحظة ظهورها على الفهارس.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Medusa
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Medusa
Medusa هو خادم أتمتة طويل الأمد، يتم صيانته من قبل المجتمع، لمكتبات المسلسلات التلفزيونية. يتتبع المسلسلات التي تتابعها، ويراقب فهارس Usenet ومتتبعات التورنت لإصدارات الحلقات الجديدة، ويقوم بتنزيل الملفات المطابقة عبر برنامج التنزيل الحالي لديك، ثم يعيد تسميتها ووضع علامات عليها ونقلها إلى مكتبتك — كل ذلك يتم من خلال واجهة مستخدم ويب مصقولة مستوحاة من SickBeard وSickChill.
تضمن استضافة Medusa ذاتيًا على خادم افتراضي خاص (VPS) تشغيل أتمتة مسلسلاتك على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، بحيث تظهر الحلقات في مكتبتك بعد دقائق من إصدارها. يتكامل بشكل طبيعي مع Plex وJellyfin وEmby والنظام البيئي الأوسع لـ Servarr، ويعمل مع كل فهرس Newznab وTorznab تقريبًا من خلال الإضافات الأصلية.
الميزات الرئيسية لـ Medusa
تتبع المسلسلات والحلقات
أضف عروضًا من TVDB أو TVMaze أو IMDb ويراقب Medusa كل موسم بحثًا عن حلقات جديدة فور ظهورها على الفهارس.
ملفات تعريف تفضيلات الجودة
حدد تفضيلات الجودة والدقة وبرنامج الترميز واللغة لكل عرض بحيث يفوز الإصدار الصحيح عندما يظهر مرشحون متعددون.
دعم الفهرسة الأصلي
مكونات إضافية مدمجة لمفهرسات Newznab و Torznab، بالإضافة إلى دعم مباشر لـ NZBGet و SABnzbd و Transmission و qBittorrent و Deluge و rTorrent.
بحث عن عنوان فرعي
يبحث في OpenSubtitles و Addic7ed و Podnapisi عن ترجمات مطابقة باللغات المفضلة لديك بعد كل عملية تنزيل.
أتمتة المعالجة اللاحقة
يعيد تسمية الملفات التي تم تنزيلها، ويضع لها علامات، وينقلها إلى تخطيطات مجلدات متوافقة مع Plex/Jellyfin/Emby دون الحاجة إلى فرز يدوي.
لماذا تشغّل Medusa على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
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