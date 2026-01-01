كاستوبود هي منصة استضافة بودكاست شاملة ومفتوحة المصدر، مصممة للمبدعين الذين يرغبون في إمكانيات نشر احترافية دون الاعتماد على خدمات استضافة خارجية. تتولى إدارة الحلقات، وتوليد خلاصات RSS تلقائية للتوزيع على جميع المنصات الرئيسية، وتحليلات مفصلة للمستمعين، وتكامل ActivityPub للشبكات الاجتماعية اللامركزية — كل ذلك في حزمة واحدة مستضافة ذاتيًا.

استضافة البودكاست الخاص بك على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تعني أنك تمتلك بيانات جمهورك، وتتجنب رسوم النطاق الترددي لكل عملية تنزيل، وتحتفظ بالتحكم الكامل في توزيع المحتوى الخاص بك وتحقيق الدخل منه دون التقيد بمنصة معينة.