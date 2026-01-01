نشر Castopod بنقرة واحدة.
منصة استضافة بودكاست مفتوحة المصدر مع تحليلات وميزات اجتماعية وأدوات تحقيق الدخل المدمجة.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Castopod
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Castopod
كاستوبود هي منصة استضافة بودكاست شاملة ومفتوحة المصدر، مصممة للمبدعين الذين يرغبون في إمكانيات نشر احترافية دون الاعتماد على خدمات استضافة خارجية. تتولى إدارة الحلقات، وتوليد خلاصات RSS تلقائية للتوزيع على جميع المنصات الرئيسية، وتحليلات مفصلة للمستمعين، وتكامل ActivityPub للشبكات الاجتماعية اللامركزية — كل ذلك في حزمة واحدة مستضافة ذاتيًا.
استضافة البودكاست الخاص بك على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تعني أنك تمتلك بيانات جمهورك، وتتجنب رسوم النطاق الترددي لكل عملية تنزيل، وتحتفظ بالتحكم الكامل في توزيع المحتوى الخاص بك وتحقيق الدخل منه دون التقيد بمنصة معينة.
الميزات الرئيسية لـ Castopod
توزيع RSS أوتوماتيكي
يولد ويحافظ على موجز RSS الخاص بالبودكاست الخاص بك تلقائيًا، مما يحافظ على توفر برنامجك على Spotify و Apple Podcasts وكل دليل رئيسي.
تحليلات المستمعين
تمنحك إحصائيات التنزيل المفصلة والتركيبة السكانية ومقاييس التفاعل رؤى الجمهور اللازمة لتنمية برنامجك بشكل استراتيجي.
تحقيق الدخل المدمج
تتيح لك الاشتراكات المميزة وميزات دعم المستمعين بناء عمل بودكاست مستدام مباشرة على البنية التحتية الخاصة بك.
تكامل ActivityPub
تواصل مع الفيدفيرس حتى يتمكن المستمعون على المنصات الاجتماعية اللامركزية من المتابعة والتعليق والتفاعل دون مغادرة تطبيقهم المفضل.
التعاون متعدد المستخدمين
تتيح الأذونات المستندة إلى الأدوار للفرق إدارة الحلقات والتحليلات والنشر عبر سلاسل بودكاست متعددة من لوحة تحكم واحدة.
لماذا تشغّل Castopod على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
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