Mautic هو نظام أساسي لأتمتة التسويق مفتوح المصدر بالكامل يمنح الشركات تحكمًا كاملاً في حملاتها وبيانات الاتصال ورحلات العملاء. على عكس أدوات التسويق SaaS التي تفرض رسومًا لكل جهة اتصال، يعمل Mautic على البنية التحتية الخاصة بك — لا توجد رسوم منصة متكررة، ولا مشاركة للبيانات مع أطراف ثالثة، ولا يوجد احتكار للموردين.

تضمن استضافة Mautic ذاتيًا على خادم افتراضي خاص (VPS) بقاء بيانات عملائك تحت سيطرتك المباشرة — وهو أمر بالغ الأهمية لمتطلبات اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) وسيادة البيانات. ومع عدم وجود تسعير لكل جهة اتصال، يمكنك توسيع نطاق عملياتك التسويقية دون عقوبات تكلفة، مع الاحتفاظ بالملكية الكاملة لكل بريد إلكتروني وحملة وتفاعل مع العملاء المحتملين.