نشر ماوتيك بتثبيت بنقرة واحدة.
منصة أتمتة التسويق مفتوحة المصدر لحملات البريد الإلكتروني، وتسجيل نقاط العملاء المحتملين، وتفاعل العملاء متعدد القنوات.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Mautic
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Mautic
Mautic هو نظام أساسي لأتمتة التسويق مفتوح المصدر بالكامل يمنح الشركات تحكمًا كاملاً في حملاتها وبيانات الاتصال ورحلات العملاء. على عكس أدوات التسويق SaaS التي تفرض رسومًا لكل جهة اتصال، يعمل Mautic على البنية التحتية الخاصة بك — لا توجد رسوم منصة متكررة، ولا مشاركة للبيانات مع أطراف ثالثة، ولا يوجد احتكار للموردين.
تضمن استضافة Mautic ذاتيًا على خادم افتراضي خاص (VPS) بقاء بيانات عملائك تحت سيطرتك المباشرة — وهو أمر بالغ الأهمية لمتطلبات اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) وسيادة البيانات. ومع عدم وجود تسعير لكل جهة اتصال، يمكنك توسيع نطاق عملياتك التسويقية دون عقوبات تكلفة، مع الاحتفاظ بالملكية الكاملة لكل بريد إلكتروني وحملة وتفاعل مع العملاء المحتملين.
الميزات الرئيسية لـ Mautic
أتمتة حملة البريد الإلكتروني
أنشئ حملات تنقيط آلية ورسائل بريد إلكتروني جماعية باستخدام منشئ السحب والإفلات، وتخصيص المحتوى الديناميكي، واختبار A/B.
تقييم العملاء المحتملين وتتبعهم
تقييم جهات الاتصال بناءً على زيارات الصفحات، وفتح رسائل البريد الإلكتروني، وعمليات إرسال النماذج، والأحداث المخصصة لتحديد أولوية المتابعة في الوقت المناسب.
منشئ الحملات المرئية
صمم رحلات عملاء معقدة ومتعددة الخطوات باستخدام محرر سير عمل قائم على لوحة الرسم يربط بين الشروط والإجراءات والقرارات.
تجزئة جهات الاتصال
قسّم جهات الاتصال ديناميكيًا باستخدام البيانات السلوكية، والتركيبة السكانية، والحقول المخصصة لاستهداف الجمهور المناسب لكل حملة.
التواصل متعدد القنوات
تواصل مع جهات الاتصال عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة وإشعارات الدفع وإشعارات الويب من منصة واحدة مع تتبع تفاعل موحد.
لماذا تشغّل Mautic على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
أخيراً استضافة VPS احترافية وبالمستوى المطلوب! أسعار تنافسية، لوحة تحكم سلسة وموفرة للوقت، نسخ احتياطي تلقائي، ودعم فني موثوق وخوادم قوية.
دعم فني استثنائي من Hostinger! ساعدني الفريق Kodee ومحمد بكل صبر واحترافية في استعادة الوصول إلى نسخة n8n المستضافة ذاتياً بعد فقدانها. ممتن جداً لجهودهما.
جزيل الشكر لكارلا على مساعدتي في ترقية منصة n8n بنجاح على خادم الـ VPS الخاص بي من Hostinger. لقد كانت في غاية الاحترافية والتميز المعرفي. شكراً لكِ مجدداً يا كارلا.
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"أداء ممتاز للشركة وخدمات رائعة! استضافة VPS باحترافية عالية وباقات أسعار تنافسية واقتصادية مقارنة بالشركات الأخرى."