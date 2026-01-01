انشر Appsmith بتثبيت بنقرة واحدة.
منصة مفتوحة المصدر ذات ترميز منخفض لبناء الأدوات الداخلية ولوحات التحكم الإدارية ولوحات المعلومات بسرعة السحب والإفلات.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Appsmith
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Appsmith
Appsmith هي منصة مفتوحة المصدر رائدة منخفضة التعليمات البرمجية تتيح للمطورين بناء أدوات داخلية مخصصة، ولوحات تحكم، ولوحات معلومات في ساعات بدلاً من أسابيع. مكتبة أدوات السحب والإفلات، والموصلات الأصلية لأكثر من 25 قاعدة بيانات، والدعم الكامل لـ JavaScript من أجل منطق الأعمال يعني أنه يمكنك شحن تطبيقات تعمل دون الحاجة لبناء واجهة أمامية من الصفر أو الانتظار على دورات الهندسة.
الاستضافة الذاتية لـ Appsmith على خادم VPS الخاص بك تحافظ على بيانات اعتماد قاعدة البيانات، ومفاتيح API، والبيانات الحساسة للأعمال بالكامل ضمن بنيتك التحتية. لا توجد رسوم لكل مستخدم، ولا تخرج البيانات من شبكتك، وتحكم كامل في سياسات الوصول، واستراتيجيات النسخ الاحتياطي، والتوسع مع نمو محفظة أدواتك الداخلية.
الميزات الرئيسية لـ Appsmith
منشئ السحب والإفلات المرئي
تجميع الواجهات من أكثر من 45 عنصر واجهة مستخدم جاهز، بما في ذلك الجداول والرسوم البيانية والنماذج والخرائط، حتى يتمكن المطورون من إنتاج أدوات داخلية مصقولة دون الحاجة لكتابة كود الواجهة الأمامية.
أكثر من 25 موصل قاعدة بيانات
الاتصال الأصلي بـ PostgreSQL و MySQL و MongoDB و Elasticsearch والمزيد، بالإضافة إلى أي واجهة برمجة تطبيقات REST أو GraphQL، مما يمنحك وصولاً مباشرًا إلى مكدس البيانات بالكامل من منصة واحدة.
منطق أعمال JavaScript
اكتب JavaScript مخصصًا جنبًا إلى جنب مع المكونات المرئية للتعامل مع تحويلات البيانات المعقدة، والمنطق الشرطي، وسير العمل متعدد الخطوات التي لا يمكن لأدوات عدم الكود التعبير عنها.
التحكم في الإصدارات المستند إلى Git
تتبع التغييرات في كود التطبيق في Git، مما يتيح مراجعات الكود، والتراجعات، وسير عمل التطوير التعاوني الذي يجلب انضباط هندسة البرمجيات إلى الأدوات الداخلية.
التحكم في الوصول المستند إلى الأدوار
تعيين أذونات دقيقة على مستوى التطبيق والصفحة والأداة حتى يتمكن الأشخاص المناسبون من عرض أو تعديل كل أداة دون الكشف عن العمليات الحساسة للمؤسسة بأكملها.
لماذا تشغّل Appsmith على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
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