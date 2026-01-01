Appsmith هي منصة مفتوحة المصدر رائدة منخفضة التعليمات البرمجية تتيح للمطورين بناء أدوات داخلية مخصصة، ولوحات تحكم، ولوحات معلومات في ساعات بدلاً من أسابيع. مكتبة أدوات السحب والإفلات، والموصلات الأصلية لأكثر من 25 قاعدة بيانات، والدعم الكامل لـ JavaScript من أجل منطق الأعمال يعني أنه يمكنك شحن تطبيقات تعمل دون الحاجة لبناء واجهة أمامية من الصفر أو الانتظار على دورات الهندسة.

الاستضافة الذاتية لـ Appsmith على خادم VPS الخاص بك تحافظ على بيانات اعتماد قاعدة البيانات، ومفاتيح API، والبيانات الحساسة للأعمال بالكامل ضمن بنيتك التحتية. لا توجد رسوم لكل مستخدم، ولا تخرج البيانات من شبكتك، وتحكم كامل في سياسات الوصول، واستراتيجيات النسخ الاحتياطي، والتوسع مع نمو محفظة أدواتك الداخلية.