انشر كرافتي كونترولر بتثبيت بنقرة واحدة.
لوحة تحكم قائمة على الويب لإنشاء وتكوين وتشغيل خوادم Minecraft Java و Bedrock متعددة من لوحة تحكم واحدة.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Crafty Controller
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Crafty Controller
Crafty Controller هو واجهة مستخدم رسومية (GUI) مفتوحة المصدر على الويب لإدارة خوادم Minecraft Java و Bedrock من لوحة تحكم واحدة. إنه يغنيك عن التنقل بين جلسات SSH وعلامات تبويب الشاشة بوحدات تحكم مباشرة لكل خادم، ومدير ملفات مدمج، ومهام مجدولة، ونسخ احتياطية بنقرة واحدة — كل ذلك مدمج في واجهة ويب نظيفة مع وصول متعدد المستخدمين قائم على الأدوار.
استضافة Crafty ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على الملكية الكاملة لعوالمك، وتكوينات الإضافات، وبيانات اللاعبين على الأجهزة التي تتحكم فيها. يمكنك تشغيل خوادم جديدة من أنواع ملفات jar الشائعة — vanilla، و Paper، و Spigot، و Forge، و Bedrock — دون مغادرة المتصفح، ومشاركة الإدارة المحدودة مع الأصدقاء أو المشرفين باستخدام أذونات دقيقة.
الميزات الرئيسية لـ Crafty Controller
التحكم متعدد الخوادم
قم بإطلاق ومراقبة وتشغيل العديد من خوادم Minecraft Java و Bedrock بالتوازي من لوحة تحكم واحدة.
وحدة تحكم مستندة إلى الويب
بث سجلات الخادم المباشرة وإرسال الأوامر من المتصفح، مع سجل قابل للبحث ومخرجات مرمزة بالألوان لكل خادم.
مهام مجدولة
أتمتة النسخ الاحتياطية وعمليات إعادة التشغيل وتنفيذ الأوامر على جداول زمنية بنمط cron للحفاظ على صحة الخوادم دون تدخل يدوي.
الوصول المستند إلى الأدوار
حدد المستخدمين بصلاحيات محددة النطاق حتى يتمكن المشرفون وأعضاء المجتمع من المساعدة في تشغيل الخوادم دون الحاجة إلى صلاحيات الجذر أو بيانات اعتماد حساسة.
مدير الملفات
تصفح، عدّل، حمّل، ونزّل ملفات الخادم — العوالم، الإضافات، الإعدادات — مباشرة في المتصفح بدون عملاء SSH أو SFTP.
لماذا تشغّل Crafty Controller على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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