Crafty Controller هو واجهة مستخدم رسومية (GUI) مفتوحة المصدر على الويب لإدارة خوادم Minecraft Java و Bedrock من لوحة تحكم واحدة. إنه يغنيك عن التنقل بين جلسات SSH وعلامات تبويب الشاشة بوحدات تحكم مباشرة لكل خادم، ومدير ملفات مدمج، ومهام مجدولة، ونسخ احتياطية بنقرة واحدة — كل ذلك مدمج في واجهة ويب نظيفة مع وصول متعدد المستخدمين قائم على الأدوار.

استضافة Crafty ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على الملكية الكاملة لعوالمك، وتكوينات الإضافات، وبيانات اللاعبين على الأجهزة التي تتحكم فيها. يمكنك تشغيل خوادم جديدة من أنواع ملفات jar الشائعة — vanilla، و Paper، و Spigot، و Forge، و Bedrock — دون مغادرة المتصفح، ومشاركة الإدارة المحدودة مع الأصدقاء أو المشرفين باستخدام أذونات دقيقة.