انشر ClassQuiz بنقرة واحدة.
بديل كاهوت مفتوح المصدر لاختبارات الفصول الدراسية المباشرة متعددة اللاعبين مع تسجيل النقاط في الوقت الفعلي.
اختر باقة VPS المناسبة لـ ClassQuiz
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام ClassQuiz
ClassQuiz هي منصة اختبار مفتوحة المصدر ومستضافة ذاتيًا، مصممة للمعلمين والمدربين والمربين الذين يرغبون في بديل يحترم الخصوصية لخدمات الاختبارات التجارية في الفصول الدراسية. ينضم اللاعبون إلى اللعبة عن طريق إدخال رقم تعريف شخصي (PIN) على أي جهاز، ويجيبون على الأسئلة في الوقت الفعلي، ويرون لوحات الصدارة المباشرة بعد كل جولة.
تتيح استضافة ClassQuiz ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) الاحتفاظ بمحتوى الاختبار وإجابات الطلاب وبيانات الحساب تحت سيطرتك الكاملة، وتجنب رسوم الترخيص لكل مقعد، وتعمل على شبكات المدارس دون الحاجة إلى تبعيات خارجية. تتضمن الحزمة واجهة برمجة التطبيقات (API)، والعامل الخلفي، وPostgreSQL، وRedis، وMeilisearch لاكتشاف الاختبارات.
الميزات الرئيسية لـ ClassQuiz
متعدد اللاعبين في الوقت الحقيقي
أدر جلسات اختبار مباشرة ينضم إليها اللاعبون باستخدام رقم تعريف شخصي (PIN) ويجيبون على أسئلة متزامنة عبر اتصال WebSocket.
تأليف الاختبارات
أنشئ أسئلة متعددة الخيارات، ABCD، أسئلة نطاق، أسئلة تصويت، وأسئلة إدخال نص، مع صور، ومحددات زمنية، وتسجيل النقاط لكل إجابة.
البحث في النص الكامل
اكتشف الاختبارات العامة فورًا من خلال فهرس Meilisearch مدمج يصنف النتائج حسب العنوان والعلامات والوصف.
الخصوصية ذاتية الاستضافة
احتفظ بجميع بيانات الاختبار وأسماء اللاعبين والإجابات على البنية التحتية الخاصة بك دون أي قياس عن بعد أو تحليلات من طرف ثالث.
تخزين الصور
أرفق الصور بالأسئلة باستخدام التخزين المحلي المدمج أو قم بتوصيل أي واجهة خلفية متوافقة مع S3 لوسائط غير محدودة.
لماذا تشغّل ClassQuiz على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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