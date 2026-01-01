ClassQuiz هي منصة اختبار مفتوحة المصدر ومستضافة ذاتيًا، مصممة للمعلمين والمدربين والمربين الذين يرغبون في بديل يحترم الخصوصية لخدمات الاختبارات التجارية في الفصول الدراسية. ينضم اللاعبون إلى اللعبة عن طريق إدخال رقم تعريف شخصي (PIN) على أي جهاز، ويجيبون على الأسئلة في الوقت الفعلي، ويرون لوحات الصدارة المباشرة بعد كل جولة.

تتيح استضافة ClassQuiz ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) الاحتفاظ بمحتوى الاختبار وإجابات الطلاب وبيانات الحساب تحت سيطرتك الكاملة، وتجنب رسوم الترخيص لكل مقعد، وتعمل على شبكات المدارس دون الحاجة إلى تبعيات خارجية. تتضمن الحزمة واجهة برمجة التطبيقات (API)، والعامل الخلفي، وPostgreSQL، وRedis، وMeilisearch لاكتشاف الاختبارات.