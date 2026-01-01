ArchivesSpace هو نظام إدارة معلومات الأرشيف مفتوح المصدر الرائد الذي بناه أمناء الأرشيف لأمناء الأرشيف. يجمع بين الاستحواذ والترتيب والوصف والاكتشاف العام في تطبيق واحد يدعم دورة حياة الأرشيف الكاملة — من التبرع الأولي حتى الوصول عبر الإنترنت من قبل الباحثين.

استضافة ArchivesSpace ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على أدوات البحث وسجلات الاستحواذ وبيانات المستفيدين تحت سيطرة مؤسستك، بدون رسوم لكل سجل أو قيود على الموردين. توفر واجهة الموظفين المجمعة وبوابة الوصول العام وواجهة برمجة تطبيقات REST ونقطة نهاية OAI-PMH لأرشيفك منصة وصف واكتشاف كاملة جاهزة للاستخدام.