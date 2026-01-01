انشر ArchivesSpace بتثبيت بنقرة واحدة.
نظام إدارة معلومات الأرشيف مفتوح المصدر لإدارة المخطوطات والسجلات والكائنات الرقمية.
اختر باقة VPS المناسبة لـ ArchivesSpace
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام ArchivesSpace
ArchivesSpace هو نظام إدارة معلومات الأرشيف مفتوح المصدر الرائد الذي بناه أمناء الأرشيف لأمناء الأرشيف. يجمع بين الاستحواذ والترتيب والوصف والاكتشاف العام في تطبيق واحد يدعم دورة حياة الأرشيف الكاملة — من التبرع الأولي حتى الوصول عبر الإنترنت من قبل الباحثين.
استضافة ArchivesSpace ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على أدوات البحث وسجلات الاستحواذ وبيانات المستفيدين تحت سيطرة مؤسستك، بدون رسوم لكل سجل أو قيود على الموردين. توفر واجهة الموظفين المجمعة وبوابة الوصول العام وواجهة برمجة تطبيقات REST ونقطة نهاية OAI-PMH لأرشيفك منصة وصف واكتشاف كاملة جاهزة للاستخدام.
الميزات الرئيسية لـ ArchivesSpace
الوصف الأرشيفي
إنشاء وإدارة الموارد والمقتنيات والكائنات الأرشيفية والكائنات الرقمية وفقًا لمعايير DACS و ISAD(G) و ISAAR(CPF).
بوابة الوصول العامة
يتصفح الباحثون أدوات البحث، ويبحثون في المجموعات، ويعرضون الكائنات الرقمية من خلال واجهة اكتشاف عامة مدمجة.
تصدير EAD و MARCXML
تصدير سجلات الموارد بصيغة EAD 2002، EAD3، MARCXML، MODS، أو Dublin Core للتكامل مع طبقات الاكتشاف والكتالوجات الائتلافية.
جمع OAI-PMH
عرض البيانات الوصفية عبر OAI-PMH حتى تتمكن المجمعات مثل DPLA أو Europeana من جمع المجموعات تلقائيًا.
REST API
واجهة برمجة تطبيقات REST بتنسيق JSON موثقة تدعم عمليات التكامل مع أنظمة الحفظ الرقمي، ومسارات ETL، وواجهات المستخدم الأمامية المخصصة.
لماذا تشغّل ArchivesSpace على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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