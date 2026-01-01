نشر Apollo بنقرة واحدة.
محرر تعليقات توضيحية للجينوم تعاوني وفي الوقت الفعلي، مصمم لفرق البحث البيولوجي الموزعة.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Apollo
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Apollo
أبولو هو المنصة الرائدة مفتوحة المصدر لتفسير الجينوم المدفوع بالمجتمع، وقد تم تطويره بواسطة مشروع قاعدة بيانات الكائنات النموذجية العامة (GMOD). تم بناؤه حول عارض مدعوم بـ JBrowse، وهو يتيح للمنسقين عبر المؤسسات تحرير نماذج الجينات والنسخ والميزات على الجينومات المرجعية المشتركة في وقت واحد — مع تتبع كل تغيير ونسبه وظهوره فورًا للمتعاونين.
تتيح استضافة أبولو ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) الاحتفاظ ببيانات التفسير الخاصة داخل بنيتك التحتية بدلاً من خوادم الجهات الخارجية. تحصل مختبرات الأبحاث والاتحادات وفرق التكنولوجيا الحيوية على قاعدة بيانات تفسير موثوقة واحدة، وأذونات دقيقة لكل كائن حي، وسجل تنسيق يمتلكونه بالكامل — دون مشاركة بيانات جينومية حساسة خارجيًا.
الميزات الرئيسية لـ Apollo
تحرير تعاوني في الوقت الحقيقي
يقوم العديد من المنسقين بتحرير نفس الجينوم في وقت واحد مع بث التغييرات فورًا عبر المزامنة القائمة على WebSocket.
عارض مدعوم بـ JBrowse
مبني على متصفح الجينوم JBrowse، مما يمنح المنسقين تصفحًا مألوفًا للمسارات، والبحث، وتصور التسلسل جاهزًا للاستخدام.
صلاحيات لكل كائن حي
يتيح الوصول الدقيق المستند إلى الأدوار للمسؤولين تعيين حقوق القراءة أو الكتابة أو الإدارة لكل كائن ولكل مجموعة مستخدمين.
سجل التعليقات التوضيحية
يتم تسجيل كل تعديل في النص المكتوب، وتعليق، وتغيير في الميزة مع المؤلف والطابع الزمني، مما يدعم التدقيق الكامل وسير عمل التراجع.
استيراد GFF3 و FASTA
تحميل الجينومات المرجعية والتعليقات التوضيحية الموجودة من خلال تنسيقات المعلوماتية الحيوية القياسية دون الحاجة إلى تحويل خاص.
لماذا تشغّل Apollo على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
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