أبولو هو المنصة الرائدة مفتوحة المصدر لتفسير الجينوم المدفوع بالمجتمع، وقد تم تطويره بواسطة مشروع قاعدة بيانات الكائنات النموذجية العامة (GMOD). تم بناؤه حول عارض مدعوم بـ JBrowse، وهو يتيح للمنسقين عبر المؤسسات تحرير نماذج الجينات والنسخ والميزات على الجينومات المرجعية المشتركة في وقت واحد — مع تتبع كل تغيير ونسبه وظهوره فورًا للمتعاونين.

تتيح استضافة أبولو ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) الاحتفاظ ببيانات التفسير الخاصة داخل بنيتك التحتية بدلاً من خوادم الجهات الخارجية. تحصل مختبرات الأبحاث والاتحادات وفرق التكنولوجيا الحيوية على قاعدة بيانات تفسير موثوقة واحدة، وأذونات دقيقة لكل كائن حي، وسجل تنسيق يمتلكونه بالكامل — دون مشاركة بيانات جينومية حساسة خارجيًا.