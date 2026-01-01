انشر Bytebase بنقرة واحدة.
منصة DevOps لقواعد البيانات مفتوحة المصدر لمراجعة واعتماد ونشر تغييرات المخطط بأمان عبر البيئات.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Bytebase
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Bytebase
Bytebase هو نظام أساسي مفتوح المصدر لـ DevOps لقواعد البيانات يجلب انضباط هندسة البرمجيات إلى إدارة تغييرات قواعد البيانات. بينما تعتمد معظم الفرق على نصوص SQL المخصصة أو موافقات مسؤول قاعدة البيانات غير الرسمية، يوفر Bytebase سير عمل مراجعة منظمًا، وخطوط أنابيب للنشر متعددة البيئات، وأكثر من 200 قاعدة مراجعة SQL مدمجة تحاكي كيفية نشر رمز التطبيق.
يدعم أكثر من 20 نظام قاعدة بيانات — PostgreSQL، MySQL، MariaDB، MongoDB، Redis، ClickHouse، Snowflake، والمزيد — من واجهة ويب واحدة. تُبقي الاستضافة الذاتية بيانات اعتماد قاعدة البيانات وسجل التغييرات بالكامل ضمن البنية التحتية الخاصة بك، مع عدم وصول أي خدمة طرف ثالث إلى مخططاتك أو بياناتك على الإطلاق.
الميزات الرئيسية لـ Bytebase
سير عمل تغييرات قاعدة البيانات
توجيه كل ترحيل للمخطط عبر خطوات مراجعة وموافقة قابلة للتكوين قبل أن يصل إلى أي بيئة قاعدة بيانات.
مراجعة SQL مدمجة
أكثر من 200 قاعدة تكتشف تلقائيًا الأنماط الخاطئة والفهارس المفقودة والعمليات التدميرية قبل الموافقة على أي تغيير.
تكامل GitOps
اربط Bytebase بمستودع Git الخاص بك حتى تتبع ترحيلات قاعدة البيانات نفس عملية طلب السحب مثل كود التطبيق.
عمليات النشر متعددة البيئات
حدد مسارات عمل منظمة عبر بيئات التطوير، الاختبار، والإنتاج مع بوابات موافقة إلزامية في كل مرحلة.
التدقيق والامتثال
يتم تسجيل كل عملية ترحيل وموافقة في سجل مقاوم للتلاعب مع طوابع زمنية ونسب المستخدم، مما يدعم SOC 2 والأطر المماثلة.
لماذا تشغّل Bytebase على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
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