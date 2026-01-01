Bytebase هو نظام أساسي مفتوح المصدر لـ DevOps لقواعد البيانات يجلب انضباط هندسة البرمجيات إلى إدارة تغييرات قواعد البيانات. بينما تعتمد معظم الفرق على نصوص SQL المخصصة أو موافقات مسؤول قاعدة البيانات غير الرسمية، يوفر Bytebase سير عمل مراجعة منظمًا، وخطوط أنابيب للنشر متعددة البيئات، وأكثر من 200 قاعدة مراجعة SQL مدمجة تحاكي كيفية نشر رمز التطبيق.

يدعم أكثر من 20 نظام قاعدة بيانات — PostgreSQL، MySQL، MariaDB، MongoDB، Redis، ClickHouse، Snowflake، والمزيد — من واجهة ويب واحدة. تُبقي الاستضافة الذاتية بيانات اعتماد قاعدة البيانات وسجل التغييرات بالكامل ضمن البنية التحتية الخاصة بك، مع عدم وصول أي خدمة طرف ثالث إلى مخططاتك أو بياناتك على الإطلاق.