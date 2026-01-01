انشر RStudio Server بتثبيت بنقرة واحدة.
بيئة تطوير متكاملة (IDE) لـ R قائمة على المتصفح للحوسبة الإحصائية وتحليل البيانات والتصور بدون تثبيت محلي.
اختر باقة VPS المناسبة لـ RStudio Server
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام RStudio Server
RStudio Server هو الإصدار المستند إلى الويب من RStudio IDE، بيئة التطوير الأكثر استخدامًا للغة البرمجة R. يعمل بالكامل في المتصفح، مما يمنح علماء البيانات والإحصائيين والباحثين نفس بيئة R الغنية بالميزات التي سيحصلون عليها على سطح مكتب محلي — محرر النصوص البرمجية، وحدة التحكم، عارض الرسوم البيانية، مدير الحزم، ومفتش البيئة — دون الحاجة إلى تثبيت R أو RStudio على جهاز كل مستخدم.
تمنح الاستضافة الذاتية لـ RStudio Server على خادم افتراضي خاص (VPS) فريقك بيئة R دائمة مدعومة بوحدة معالجة مركزية وذاكرة مخصصتين. تبقى التحليلات، وتثبيت الحزم، ومجموعات البيانات الكبيرة على الخادم بدلاً من استهلاك موارد الجهاز المحلي، مما يجعل من العملي تشغيل أعباء عمل R التي تتطلب حسابات مكثفة من أي جهاز.
الميزات الرئيسية لـ RStudio Server
بيئة تطوير R متكاملة في المتصفح
واجهة RStudio الكاملة — محرر النصوص البرمجية، وحدة التحكم، متصفح البيئة، وعارض الرسوم البيانية — تعمل في متصفحك دون الحاجة إلى تثبيت R محليًا.
دفاتر ملاحظات R Markdown
إنشاء وعرض مستندات R Markdown التي تجمع بين التعليمات البرمجية والمخرجات والنثر في تقارير HTML أو PDF أو Word قابلة لإعادة الإنتاج بنقرة واحدة.
تطوير تطبيقات Shiny
إنشاء ومعاينة تطبيقات ويب Shiny تفاعلية مباشرة من المحرر مع جزء معاينة مباشر للتكرار السريع.
إدارة الحزم
تثبيت وإدارة حزم R من CRAN و Bioconductor و GitHub مباشرة من بيئة التطوير المتكاملة (IDE) مع حل التبعيات التلقائي.
دمج Git مدمج
تحكم في إصدار البرامج النصية والتحليلات والمشاريع باستخدام دعم Git و SVN المدمج دون مغادرة بيئة التطوير المتكاملة (IDE).
لماذا تشغّل RStudio Server على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
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دعم فني استثنائي من Hostinger! ساعدني الفريق Kodee ومحمد بكل صبر واحترافية في استعادة الوصول إلى نسخة n8n المستضافة ذاتياً بعد فقدانها. ممتن جداً لجهودهما.
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