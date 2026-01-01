EspoCRM هو نظام CRM مفتوح المصدر بالكامل مصمم للمؤسسات من جميع الأحجام التي تحتاج إلى نظام مرن وقابل للتخصيص لإدارة علاقات العملاء. يغطي دورة المبيعات الكاملة — العملاء المحتملين، الحسابات، جهات الاتصال، الفرص، والأنشطة — بالإضافة إلى الحملات التسويقية، وتكامل البريد الإلكتروني، ومكتب مساعدة مدمج لحالات الدعم.

استضافة EspoCRM ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يضع جميع بيانات عملائك تحت سيطرتك المباشرة بدون رسوم ترخيص لكل مستخدم، وبدون قيود على المورد، ومع حرية توسيع المنصة بكيانات وحقول وسير عمل مخصصة لتتناسب مع عمليات عملك الدقيقة.