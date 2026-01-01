انشر EspoCRM بنقرة واحدة.
منصة CRM مجانية ومفتوحة المصدر لإدارة العملاء المحتملين وجهات الاتصال والصفقات والحملات وحالات الدعم في واجهة نظيفة وقابلة للتخصيص.
اختر باقة VPS المناسبة لـ EspoCRM
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام EspoCRM
EspoCRM هو نظام CRM مفتوح المصدر بالكامل مصمم للمؤسسات من جميع الأحجام التي تحتاج إلى نظام مرن وقابل للتخصيص لإدارة علاقات العملاء. يغطي دورة المبيعات الكاملة — العملاء المحتملين، الحسابات، جهات الاتصال، الفرص، والأنشطة — بالإضافة إلى الحملات التسويقية، وتكامل البريد الإلكتروني، ومكتب مساعدة مدمج لحالات الدعم.
استضافة EspoCRM ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يضع جميع بيانات عملائك تحت سيطرتك المباشرة بدون رسوم ترخيص لكل مستخدم، وبدون قيود على المورد، ومع حرية توسيع المنصة بكيانات وحقول وسير عمل مخصصة لتتناسب مع عمليات عملك الدقيقة.
الميزات الرئيسية لـ EspoCRM
مسار مبيعات ممتلئ
تتبع العملاء المحتملين من أول اتصال حتى الإغلاق باستخدام مراحل الفرص القابلة للتخصيص، وسجلات الأنشطة، والتنبؤ المضمنة في كل سجل حساب.
الحملات التسويقية
أنشئ وأرسل حملات البريد الإلكتروني إلى قوائم جهات اتصال مستهدفة مع تتبع الفتح والنقر، دون الحاجة إلى منصة تسويق خارجية.
الكيانات المخصصة & الحقول
إنشاء نماذج بيانات مخصصة بأنواع كيانات جديدة، وحقول، وعلاقات، وعروض عبر لوحة الإدارة — لا يتطلب أي برمجة لمعظم التخصيصات.
مكتب المساعدة المدمج
التعامل مع حالات دعم العملاء باستخدام نظام التذاكر الذي يربط مباشرة بجهات الاتصال والحسابات وسجلات المبيعات للحصول على سياق كامل.
REST API & التكاملات
ربط EspoCRM بالأنظمة الخارجية عبر واجهة برمجة تطبيقات REST نظيفة، مع تكاملات مدمجة لخوادم البريد الإلكتروني، وVoIP، وأدوات الأعمال الشائعة.
لماذا تشغّل EspoCRM على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
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