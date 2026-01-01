نشر Snapdrop بتثبيت بنقرة واحدة.
مشاركة الملفات المحلية عبر المتصفح مستوحاة من AirDrop — لا توجد حسابات، لا توجد تطبيقات، تعمل على كل منصة.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Snapdrop
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Snapdrop
Snapdrop هو أداة بسيطة وجميلة لمشاركة الملفات عبر الويب تزيل عوائق نقل الملفات بين الأجهزة. مستوحاة من Apple AirDrop ولكنها تعمل عبر جميع الأنظمة الأساسية والمتصفحات، يكتشف Snapdrop الأجهزة تلقائيًا على نفس الشبكة ويمكّن من عمليات النقل الفوري من نظير إلى نظير — لا يلزم وجود حسابات أو تثبيت تطبيقات أو أي تهيئة.
تؤدي استضافة Snapdrop ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) إلى إنشاء بيئة مشاركة ملفات خاصة ومتاحة دائمًا بالكامل ضمن بنيتك التحتية. على عكس خدمة Snapdrop.net العامة، تحتفظ نسختك المستضافة ذاتيًا بجميع بيانات الاكتشاف والنقل على شبكتك الخاصة، وهو أمر بالغ الأهمية للمؤسسات التي تتعامل مع معلومات سرية أو تعمل في بيئات ذات متطلبات صارمة لمعالجة البيانات.
الميزات الرئيسية لـ Snapdrop
تكوين صفري
تكتشف الأجهزة الموجودة على نفس الشبكة بعضها البعض تلقائيًا — افتح المتصفح، وشاهد أجهزتك، وابدأ المشاركة على الفور.
دعم متعدد المنصات
يعمل على أنظمة Windows و macOS و Linux و iOS و Android من أي متصفح حديث دون الحاجة لتثبيت أي تطبيق على أي جهاز.
تحويلات من نظير إلى نظير
عمليات النقل المباشر المدعومة بتقنية WebRTC تحافظ على نقل الملفات بين الأجهزة دون توجيهها عبر الخادم الخاص بك، مما يزيد من السرعة والخصوصية.
لا توجد قيود على حجم الملف
انقل الملفات بأي حجم دون قيود التحميل أو الضغط التي تفرضها خدمات المشاركة المستندة إلى السحابة.
لا يلزم وجود حسابات
مشاركة مجهولة تمامًا — لا يتطلب تسجيلًا، ولا معلومات شخصية، ولا تخزين دائم للملفات المنقولة.
لماذا تشغّل Snapdrop على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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