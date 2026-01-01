Snapdrop هو أداة بسيطة وجميلة لمشاركة الملفات عبر الويب تزيل عوائق نقل الملفات بين الأجهزة. مستوحاة من Apple AirDrop ولكنها تعمل عبر جميع الأنظمة الأساسية والمتصفحات، يكتشف Snapdrop الأجهزة تلقائيًا على نفس الشبكة ويمكّن من عمليات النقل الفوري من نظير إلى نظير — لا يلزم وجود حسابات أو تثبيت تطبيقات أو أي تهيئة.

تؤدي استضافة Snapdrop ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) إلى إنشاء بيئة مشاركة ملفات خاصة ومتاحة دائمًا بالكامل ضمن بنيتك التحتية. على عكس خدمة Snapdrop.net العامة، تحتفظ نسختك المستضافة ذاتيًا بجميع بيانات الاكتشاف والنقل على شبكتك الخاصة، وهو أمر بالغ الأهمية للمؤسسات التي تتعامل مع معلومات سرية أو تعمل في بيئات ذات متطلبات صارمة لمعالجة البيانات.