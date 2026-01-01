نشر WhoDB بتثبيت بنقرة واحدة.
مستكشف قواعد بيانات خفيف الوزن ومستند إلى الويب لـ Postgres و MySQL و SQLite و MongoDB و Redis والمزيد.
اختر باقة VPS المناسبة لـ WhoDB
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام WhoDB
WhoDB هو أداة سريعة وخفيفة الوزن لإدارة قواعد البيانات تتيح لك استكشاف والاستعلام عن أنظمة قواعد بيانات متعددة من خلال واجهة ويب واحدة. وهو يدعم PostgreSQL و MySQL و MariaDB و SQLite و MongoDB و Redis و ElasticSearch و ClickHouse، مما يجعله خيارًا متعدد الاستخدامات للمطورين والمسؤولين الذين يعملون عبر مكدسات بيانات متنوعة.
يركز WhoDB على البساطة والسرعة: اتصل بقواعد بياناتك مباشرة من واجهة المستخدم، وقم بتشغيل الاستعلامات، وتصفح الجداول، وافحص البيانات — لا يلزم تكوين معقد أو برامج عميل ضخمة. اختياريًا، ادمج نماذج الذكاء الاصطناعي مثل OpenAI أو Ollama لتوليد الاستعلامات من اللغة الطبيعية مباشرة داخل الواجهة.
الميزات الرئيسية لـ WhoDB
دعم قواعد البيانات المتعددة
اتصل بـ PostgreSQL وMySQL وMariaDB وSQLite وMongoDB وRedis وElasticSearch وClickHouse من واجهة موحدة واحدة.
استعلامات مدعومة بالذكاء الاصطناعي
استخدم OpenAI أو Anthropic أو نموذج Ollama محليًا لإنشاء استعلامات SQL و NoSQL من مطالبات اللغة الطبيعية مباشرة في المحرر.
تصفح الجداول وتعديلها
تصفح، صَفِّ، قسّم إلى صفحات، وعدّل الصفوف عبر الجداول والمجموعات، مما يجعل فحص البيانات الروتيني والتصحيحات سريعًا وبديهيًا.
نشر خفيف الوزن
يتم شحنها كحاوية Docker واحدة بدون أي تبعيات خارجية، لذلك تبدأ في ثوانٍ وتضيف الحد الأدنى من الحمل الزائد إلى خادمك الافتراضي الخاص (VPS).
لماذا تشغّل WhoDB على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
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