انشر Open Journal Systems بتثبيت بنقرة واحدة.
منصة إدارة ونشر المجلات الأكاديمية مفتوحة المصدر موثوق بها من قبل آلاف المجلات حول العالم.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Open Journal Systems
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Open Journal Systems
نظام المجلات المفتوحة (OJS) هو منصة مجانية ومفتوحة المصدر تم تطويرها بواسطة مشروع المعرفة العامة (PKP) لإدارة سير العمل الكامل لمجلة أكاديمية — بدءًا من تقديم المقالات ومراجعة الأقران ومرورًا بالتحرير والإنتاج والنشر عبر الإنترنت. إنه نظام إدارة المجلات مفتوحة الوصول الأكثر استخدامًا في العالم، يدعم عشرات الآلاف من المجلات عبر الجامعات والمؤسسات البحثية والناشرين المستقلين على مستوى العالم.
تمنح استضافة نظام المجلات المفتوحة (OJS) ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) مجلتك استقلالية كاملة عن منصات النشر التجارية، بدون رسوم لكل مقال، ولا تكاليف اشتراك، وملكية كاملة لبيانات تقديمك وأرشيف منشوراتك. تدعم المنصة عمليات نشر متعددة المجلات، مما يجعلها مناسبة للمؤسسات التي تدير عدة عناوين من تثبيت واحد.
الميزات الرئيسية لـ Open Journal Systems
سير عمل التقديم الكامل
إدارة دورة حياة التحرير الكاملة بدءًا من تقديم المؤلف مرورًا بمراجعة الأقران والتدقيق اللغوي والتنسيق والنشر النهائي في منصة واحدة.
إدارة مراجعة الأقران
قم بتعيين المراجعين، وتتبع المواعيد النهائية للمراجعة، وإرسال التذكيرات، وجمع قرارات المراجعين من لوحة تحكم تحريرية منظمة.
النشر ذو الوصول المفتوح
نشر المقالات بموجب تراخيص الوصول المفتوح مع تكامل DOI، ودعم ORCID، وبيانات وصفية مفهرسة لتحسين الاكتشاف.
النظام البيئي للمكونات الإضافية
قم بتوسيع OJS باستخدام المكونات الإضافية للإحصائيات ومقاييس الاستخدام وإدارة الاشتراكات وبوابات الدفع وتكاملات خدمات الجهات الخارجية.
دعم متعدد اللغات
يتضمن OJS ترجمات لعشرات اللغات ويدعم واجهات ومحتوى المجلات ثنائية اللغة أو متعددة اللغات.
لماذا تشغّل Open Journal Systems على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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