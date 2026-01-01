نظام المجلات المفتوحة (OJS) هو منصة مجانية ومفتوحة المصدر تم تطويرها بواسطة مشروع المعرفة العامة (PKP) لإدارة سير العمل الكامل لمجلة أكاديمية — بدءًا من تقديم المقالات ومراجعة الأقران ومرورًا بالتحرير والإنتاج والنشر عبر الإنترنت. إنه نظام إدارة المجلات مفتوحة الوصول الأكثر استخدامًا في العالم، يدعم عشرات الآلاف من المجلات عبر الجامعات والمؤسسات البحثية والناشرين المستقلين على مستوى العالم.

تمنح استضافة نظام المجلات المفتوحة (OJS) ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) مجلتك استقلالية كاملة عن منصات النشر التجارية، بدون رسوم لكل مقال، ولا تكاليف اشتراك، وملكية كاملة لبيانات تقديمك وأرشيف منشوراتك. تدعم المنصة عمليات نشر متعددة المجلات، مما يجعلها مناسبة للمؤسسات التي تدير عدة عناوين من تثبيت واحد.