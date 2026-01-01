انشر PgHero بنقرة واحدة.
لوحة تحكم أداء PostgreSQL مفتوحة المصدر لمراقبة الاستعلامات والفهارس وصحة قاعدة البيانات في الوقت الفعلي.
اختر باقة VPS المناسبة لـ PgHero
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام PgHero
PgHero هو لوحة تحكم أداء مفتوحة المصدر مصممة خصيصًا لـ PostgreSQL. تعرض الاستعلامات البطيئة، والفهارس غير المستخدمة، والجداول المتضخمة، والفهارس المكررة، والقيود غير الصالحة، وعدد الاتصالات في واجهة ويب نظيفة — لا تتطلب خبرة في قواعد البيانات لقراءة ما تعرضه. كل مقياس خاص بـ PostgreSQL، لذا فإن لوحة التحكم تنتقل مباشرة إلى المعلومات المهمة للضبط واستكشاف الأخطاء وإصلاحها.
استضافة PgHero ذاتيًا تعني أن بيانات اعتماد قاعدة البيانات وأنماط الاستعلام الخاصة بك لا تغادر بنيتك التحتية أبدًا. قم بتوصيله بأي مثيل PostgreSQL — حاوية على نفس الخادم الافتراضي الخاص (VPS)، أو قاعدة بيانات مُدارة عن بعد، أو قواعد بيانات متعددة في وقت واحد — واحصل على لوحة تحكم مراقبة دائمة يمكن الوصول إليها عبر متصفحك.
الميزات الرئيسية لـ PgHero
اكتشاف الاستعلامات البطيئة
يرتب PgHero الاستعلامات حسب إجمالي ووقت التنفيذ المتوسط حتى تتمكن من تحديد فورًا أي الاستعلامات تؤدي إلى تدهور أداء التطبيق.
تحليل الفهرس
يعرض الفهارس غير المستخدمة والمكررة والمفقودة حتى تتمكن من تنظيف تضخم الفهارس وإضافة الفهارس التي ستسرع بالفعل عبء عملك.
تتبع المساحة والتضخم
يعرض أحجام الجداول والفهارس مع عدد الصفوف الميتة، حتى تعرف متى يلزم إجراء VACUUM أو REINDEX قبل أن تصبح المساحة مشكلة.
مراقبة الاتصال
يتتبع الاتصالات النشطة حسب المستخدم وقاعدة البيانات والحالة حتى تتمكن من اكتشاف تسرب الاتصالات واستنزاف الموارد قبل أن تتسبب في انقطاعات.
إحصائيات الاستعلامات التاريخية
يلتقط إحصائيات الاستعلام بمرور الوقت ويعرضها باستخدام شريط تمرير النطاق الزمني، مما يسهل ربط تراجعات الأداء بعمليات النشر أو تغييرات التحميل.
لماذا تشغّل PgHero على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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