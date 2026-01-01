PgHero هو لوحة تحكم أداء مفتوحة المصدر مصممة خصيصًا لـ PostgreSQL. تعرض الاستعلامات البطيئة، والفهارس غير المستخدمة، والجداول المتضخمة، والفهارس المكررة، والقيود غير الصالحة، وعدد الاتصالات في واجهة ويب نظيفة — لا تتطلب خبرة في قواعد البيانات لقراءة ما تعرضه. كل مقياس خاص بـ PostgreSQL، لذا فإن لوحة التحكم تنتقل مباشرة إلى المعلومات المهمة للضبط واستكشاف الأخطاء وإصلاحها.

استضافة PgHero ذاتيًا تعني أن بيانات اعتماد قاعدة البيانات وأنماط الاستعلام الخاصة بك لا تغادر بنيتك التحتية أبدًا. قم بتوصيله بأي مثيل PostgreSQL — حاوية على نفس الخادم الافتراضي الخاص (VPS)، أو قاعدة بيانات مُدارة عن بعد، أو قواعد بيانات متعددة في وقت واحد — واحصل على لوحة تحكم مراقبة دائمة يمكن الوصول إليها عبر متصفحك.