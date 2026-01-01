انشر SQLChat بتثبيت بنقرة واحدة.
عميل SQL مدعوم بالذكاء الاصطناعي ويعتمد على الدردشة، يستعلم عن أي قاعدة بيانات باستخدام اللغة الإنجليزية البسيطة بدلاً من كتابة SQL.
اختر باقة VPS المناسبة لـ SQLChat
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام SQLChat
SQLChat هو عميل SQL قائم على الدردشة يتصل بقواعد بياناتك الحالية ويتيح لك الاستعلام عنها باستخدام اللغة الطبيعية. بدلاً من كتابة SQL يدويًا، تصف ما تريده باللغة الإنجليزية العادية ويقوم SQLChat بترجمته إلى استعلام SQL، وينفذه، ويعيد النتائج — كل ذلك ضمن واجهة محادثة. يقرأ مخطط قاعدة بياناتك تلقائيًا بحيث تشير الاستعلامات التي تم إنشاؤها إلى أسماء الجداول والأعمدة الحقيقية.
استضافة SQLChat ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يعني أن بيانات اعتماد قاعدة البيانات ونتائج الاستعلام لا تغادر بنيتك التحتية أبدًا. التصميم عديم الحالة وذو الخدمة الواحدة يجعله خفيف الوزن وسهل الصيانة، بينما يتيح لك دعم نقطة نهاية AI مخصصة توجيه الاستدلال عبر أي نموذج متوافق مع OpenAI.
الميزات الرئيسية لـ SQLChat
استعلامات اللغة الطبيعية
صف ما تريده باللغة الإنجليزية البسيطة، وسيقوم SQLChat بإنشاء استعلام SQL وتنفيذه وإرجاع النتائج دون الحاجة إلى معرفة بناء الجملة الدقيق.
دعم قواعد البيانات المتعددة
اتصل بقواعد بيانات MySQL و PostgreSQL و SQL Server و TiDB و OceanBase وغيرها من واجهة واحدة دون الحاجة إلى تبديل الأدوات.
الذكاء الاصطناعي المدرك للمخطط
يقرأ SQLChat مخطط قاعدة بياناتك تلقائيًا، مما يمكّن الذكاء الاصطناعي من إنشاء استعلامات دقيقة تشير إلى أسماء الجداول والأعمدة الحقيقية.
نقطة نهاية AI مخصصة
وجّه SQLChat إلى أي نقطة نهاية API متوافقة مع OpenAI، بما في ذلك النماذج المستضافة ذاتيًا عبر Ollama، للحفاظ على استدلال الذكاء الاصطناعي على البنية التحتية الخاصة بك.
نشر عديم الحالة
في وضع المستخدم الفردي، لا يخزن SQLChat أي بيانات على جانب الخادم — تعيش ملفات تعريف الاتصال في المتصفح، مما يحافظ على خفة وزن النشر دون الاعتماد على قاعدة بيانات.
لماذا تشغّل SQLChat على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
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