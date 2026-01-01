يربط GitIngest قواعد الكود التقليدية وسير عمل التطوير المدعوم بالذكاء الاصطناعي عن طريق تحويل مستودعات Git بأكملها إلى نصوص منظمة وفعالة من حيث الرموز (tokens) يمكن لنماذج اللغة معالجتها بفعالية. يستخرج الكود بتنسيق ذكي، ويحترم أنماط gitignore، ويوفر تقديرات لعدد الرموز (tokens) حتى يتمكن المطورون من تخطيط تكاليف API قبل إرسال مقتطفات كبيرة.

تضمن الاستضافة الذاتية لـ GitIngest أن الكود المصدري الخاص لا يمر أبدًا عبر خوادم خارجية. على عكس الخدمة العامة، لا تفرض نسختك الخاصة أي قيود على المعدل، مما يتيح معالجة غير محدودة للمستودعات للفرق ذات الاحتياجات الكبيرة للتطوير المدعوم بالذكاء الاصطناعي.