انشر GitIngest بنقرة واحدة.
أداة للمطورين تحول مستودعات Git إلى تنسيقات نصية محسّنة جاهزة لتحليل الذكاء الاصطناعي ونماذج اللغة الكبيرة (LLM).
اختر باقة VPS المناسبة لـ GitIngest
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام GitIngest
يربط GitIngest قواعد الكود التقليدية وسير عمل التطوير المدعوم بالذكاء الاصطناعي عن طريق تحويل مستودعات Git بأكملها إلى نصوص منظمة وفعالة من حيث الرموز (tokens) يمكن لنماذج اللغة معالجتها بفعالية. يستخرج الكود بتنسيق ذكي، ويحترم أنماط gitignore، ويوفر تقديرات لعدد الرموز (tokens) حتى يتمكن المطورون من تخطيط تكاليف API قبل إرسال مقتطفات كبيرة.
تضمن الاستضافة الذاتية لـ GitIngest أن الكود المصدري الخاص لا يمر أبدًا عبر خوادم خارجية. على عكس الخدمة العامة، لا تفرض نسختك الخاصة أي قيود على المعدل، مما يتيح معالجة غير محدودة للمستودعات للفرق ذات الاحتياجات الكبيرة للتطوير المدعوم بالذكاء الاصطناعي.
الميزات الرئيسية لـ GitIngest
تحويل المستودع إلى LLM
يحول مستودعات Git بأكملها إلى نص منظم ومحسن لنماذج اللغة، مع الحفاظ على سياق الكود دون الحاجة إلى النسخ واللصق اليدوي.
تقدير عدد الرموز
يعرض عدد الرموز وإحصائيات حجم الاستخراج قبل الإرسال إلى واجهة برمجة تطبيقات LLM، مما يساعد في تقدير التكاليف مقدمًا.
دعم المستودعات الخاصة
يتيح تكامل رمز الوصول الشخصي لـ GitHub المعالجة الآمنة للمستودعات الخاصة والمملوكة.
استخلاص انتقائي
استخرج أدلة أو وحدات محددة لتحليل دقيق بالذكاء الاصطناعي بدلاً من إرسال قاعدة بيانات برمجية كبيرة بأكملها.
تصفية ذكية
يستبعد تلقائيًا الملفات الثنائية ويحترم أنماط gitignore لإنتاج مخرجات نصية نظيفة وذات صلة.
لماذا تشغّل GitIngest على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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