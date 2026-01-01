Coder هي المنصة الرائدة مفتوحة المصدر لبيئات التطوير السحابية المستضافة ذاتيًا، والتي تستخدمها المؤسسات الهندسية لتوحيد وتأمين وتوسيع نطاق بنيتها التحتية للمطورين. تحدد فرق المنصة مساحات العمل كقوالب Terraform — مع تحديد بيئة التطوير المتكاملة (IDE)، والتبعيات، وتخصيص الموارد، والوصول إلى الشبكة — ويقوم المطورون بإنشاء بيئات متسقة وجاهزة للبرمجة في دقائق بدلاً من قضاء أيام في الإعداد المحلي.

استضافة Coder ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تعني أن الكود المصدري وبيانات الاعتماد لا تغادر بنيتك التحتية أبدًا، مما يلبي متطلبات الأمان والامتثال الصارمة. يتيح تكامل مقبس Docker لـ Coder توفير مساحات عمل قائمة على الحاويات مباشرة على المضيف، مما يمنح كل مطور بيئات معزولة مدعومة بقوة حوسبة خادمك الافتراضي الخاص (VPS) بينما تحتفظ أنت بالتحكم المركزي في الموارد وسجلات التدقيق وسياسات الوصول.