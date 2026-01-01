انشر Coder بتثبيت بنقرة واحدة.
منصة مفتوحة المصدر لتوفير بيئات تطوير سحابية مستضافة ذاتيًا من قوالب Terraform على البنية التحتية الخاصة بك.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Coder
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Coder
Coder هي المنصة الرائدة مفتوحة المصدر لبيئات التطوير السحابية المستضافة ذاتيًا، والتي تستخدمها المؤسسات الهندسية لتوحيد وتأمين وتوسيع نطاق بنيتها التحتية للمطورين. تحدد فرق المنصة مساحات العمل كقوالب Terraform — مع تحديد بيئة التطوير المتكاملة (IDE)، والتبعيات، وتخصيص الموارد، والوصول إلى الشبكة — ويقوم المطورون بإنشاء بيئات متسقة وجاهزة للبرمجة في دقائق بدلاً من قضاء أيام في الإعداد المحلي.
استضافة Coder ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تعني أن الكود المصدري وبيانات الاعتماد لا تغادر بنيتك التحتية أبدًا، مما يلبي متطلبات الأمان والامتثال الصارمة. يتيح تكامل مقبس Docker لـ Coder توفير مساحات عمل قائمة على الحاويات مباشرة على المضيف، مما يمنح كل مطور بيئات معزولة مدعومة بقوة حوسبة خادمك الافتراضي الخاص (VPS) بينما تحتفظ أنت بالتحكم المركزي في الموارد وسجلات التدقيق وسياسات الوصول.
الميزات الرئيسية لـ Coder
قوالب مساحة عمل Terraform
تحديد بيئات تطوير قابلة للتكرار كتعليمات برمجية وتوفير مساحات عمل متسقة لكل مطور بنقرة واحدة.
أي بيئة تطوير متكاملة مدعومة
يتصل المطورون باستخدام VS Code، أو JetBrains، أو المحررات المستندة إلى المتصفح عبر SSH دون تغيير سير عملهم المفضل.
بدء تلقائي وإيقاف تلقائي
تبدأ مساحات العمل تلقائيًا عند الوصول إليها وتتوقف وفقًا لجدول زمني، مما يقلل من استهلاك الموارد الخاملة وتكاليف البنية التحتية.
SSO وتسجيل التدقيق
تكامل مع OIDC أو GitHub أو موفري الهوية للمؤسسات واحتفظ بسجلات تدقيق كاملة للأمان والامتثال.
حصص الموارد
عيّن حدودًا لوحدة المعالجة المركزية والذاكرة لكل مستخدم لمنع مساحات العمل الجامحة من استهلاك جميع موارد VPS المتاحة.
لماذا تشغّل Coder على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
أخيراً استضافة VPS احترافية وبالمستوى المطلوب! أسعار تنافسية، لوحة تحكم سلسة وموفرة للوقت، نسخ احتياطي تلقائي، ودعم فني موثوق وخوادم قوية.
دعم فني استثنائي من Hostinger! ساعدني الفريق Kodee ومحمد بكل صبر واحترافية في استعادة الوصول إلى نسخة n8n المستضافة ذاتياً بعد فقدانها. ممتن جداً لجهودهما.
جزيل الشكر لكارلا على مساعدتي في ترقية منصة n8n بنجاح على خادم الـ VPS الخاص بي من Hostinger. لقد كانت في غاية الاحترافية والتميز المعرفي. شكراً لكِ مجدداً يا كارلا.
"خوادم الـ VPS من Hostinger استثنائية بكل ما تحمله الكلمة من معنى. إنها تعمل باستمرار ودون أي مشاكل، وتوفر سرعة فائقة واستقراراً تاماً؛ لا توقف عن العمل ولا أعطال مفاجئة أبداً."
"أداء ممتاز للشركة وخدمات رائعة! استضافة VPS باحترافية عالية وباقات أسعار تنافسية واقتصادية مقارنة بالشركات الأخرى."