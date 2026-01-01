خصم يصل إلى 69% على Coder

انشر Coder بتثبيت بنقرة واحدة.

منصة مفتوحة المصدر لتوفير بيئات تطوير سحابية مستضافة ذاتيًا من قوالب Terraform على البنية التحتية الخاصة بك.

قم بتشغيل تطبيقك على الفور
نسخ احتياطي أسبوعي وتلقائي مجاناً
خادم افتراضي خاص مُدار بالذكاء الاصطناعي
MAD 62.99 /الشهر
اختر باقتك
ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا
انشر Coder بتثبيت بنقرة واحدة.

اختر باقة VPS المناسبة لـ Coder

خصم 63%
KVM 1
MAD 170.99
MAD 62.99 /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل MAD 1,511.76 (السعر العادي MAD 4,103.76). يتم التجديد بسعر MAD 103.99/الشهر.
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 62%
KVM 2
MAD 217.99
MAD 82.99 /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل MAD 1,991.76 (السعر العادي MAD 5,231.76). يتم التجديد بسعر MAD 124.99/الشهر.
2 نوى vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 69%
KVM 4
MAD 362.99
MAD 113.99 /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل MAD 2,735.76 (السعر العادي MAD 8,711.76). يتم التجديد بسعر MAD 248.99/الشهر.
4 نوى vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
MAD 641.99
MAD 227.99 /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل MAD 5,471.76 (السعر العادي MAD 15,407.76). يتم التجديد بسعر MAD 455.99/الشهر.
8 نوى vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB
خصم 63%
KVM 1
MAD 170.99
MAD 62.99 /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل MAD 1,511.76 (السعر العادي MAD 4,103.76). يتم التجديد بسعر MAD 103.99/الشهر.
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 62%
KVM 2
MAD 217.99
MAD 82.99 /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل MAD 1,991.76 (السعر العادي MAD 5,231.76). يتم التجديد بسعر MAD 124.99/الشهر.
2 نوى vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 69%
KVM 4
MAD 362.99
MAD 113.99 /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل MAD 2,735.76 (السعر العادي MAD 8,711.76). يتم التجديد بسعر MAD 248.99/الشهر.
4 نوى vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
MAD 641.99
MAD 227.99 /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل MAD 5,471.76 (السعر العادي MAD 15,407.76). يتم التجديد بسعر MAD 455.99/الشهر.
8 نوى vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB

تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر

مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة
مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة

تُدفع جميع الباقات مقدمًا. السعر الشهري هو إجمالي سعر الباقة مقسومًا على عدد أشهر الباقة.

ما يمكنك بناؤه باستخدام Coder

Coder هي المنصة الرائدة مفتوحة المصدر لبيئات التطوير السحابية المستضافة ذاتيًا، والتي تستخدمها المؤسسات الهندسية لتوحيد وتأمين وتوسيع نطاق بنيتها التحتية للمطورين. تحدد فرق المنصة مساحات العمل كقوالب Terraform — مع تحديد بيئة التطوير المتكاملة (IDE)، والتبعيات، وتخصيص الموارد، والوصول إلى الشبكة — ويقوم المطورون بإنشاء بيئات متسقة وجاهزة للبرمجة في دقائق بدلاً من قضاء أيام في الإعداد المحلي.

استضافة Coder ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تعني أن الكود المصدري وبيانات الاعتماد لا تغادر بنيتك التحتية أبدًا، مما يلبي متطلبات الأمان والامتثال الصارمة. يتيح تكامل مقبس Docker لـ Coder توفير مساحات عمل قائمة على الحاويات مباشرة على المضيف، مما يمنح كل مطور بيئات معزولة مدعومة بقوة حوسبة خادمك الافتراضي الخاص (VPS) بينما تحتفظ أنت بالتحكم المركزي في الموارد وسجلات التدقيق وسياسات الوصول.

ابدأ الآن
ما يمكنك بناؤه باستخدام {name}

الميزات الرئيسية لـ Coder

قوالب مساحة عمل Terraform

تحديد بيئات تطوير قابلة للتكرار كتعليمات برمجية وتوفير مساحات عمل متسقة لكل مطور بنقرة واحدة.

أي بيئة تطوير متكاملة مدعومة

يتصل المطورون باستخدام VS Code، أو JetBrains، أو المحررات المستندة إلى المتصفح عبر SSH دون تغيير سير عملهم المفضل.

بدء تلقائي وإيقاف تلقائي

تبدأ مساحات العمل تلقائيًا عند الوصول إليها وتتوقف وفقًا لجدول زمني، مما يقلل من استهلاك الموارد الخاملة وتكاليف البنية التحتية.

SSO وتسجيل التدقيق

تكامل مع OIDC أو GitHub أو موفري الهوية للمؤسسات واحتفظ بسجلات تدقيق كاملة للأمان والامتثال.

حصص الموارد

عيّن حدودًا لوحدة المعالجة المركزية والذاكرة لكل مستخدم لمنع مساحات العمل الجامحة من استهلاك جميع موارد VPS المتاحة.

لماذا تشغّل Coder على Hostinger؟

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.

مدير Docker مدمج

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.

مدير Docker مدمج

موقع الخادم الموصى به:

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انطلق محليا وحقق ريادة عالمية.

اختر موقع خادم قريب من جمهورك لتعزيز سرعة التحميل. لدينا مراكز بيانات في جميع أنحاء أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا وأمريكا الجنوبية.
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استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀

Noel
Noel

أخيراً استضافة VPS احترافية وبالمستوى المطلوب! أسعار تنافسية، لوحة تحكم سلسة وموفرة للوقت، نسخ احتياطي تلقائي، ودعم فني موثوق وخوادم قوية.

Omkar
Omkar

دعم فني استثنائي من Hostinger! ساعدني الفريق Kodee ومحمد بكل صبر واحترافية في استعادة الوصول إلى نسخة n8n المستضافة ذاتياً بعد فقدانها. ممتن جداً لجهودهما.

Sylvain
Sylvain

جزيل الشكر لكارلا على مساعدتي في ترقية منصة n8n بنجاح على خادم الـ VPS الخاص بي من Hostinger. لقد كانت في غاية الاحترافية والتميز المعرفي. شكراً لكِ مجدداً يا كارلا.

Herriman
Herriman

"خوادم الـ VPS من Hostinger استثنائية بكل ما تحمله الكلمة من معنى. إنها تعمل باستمرار ودون أي مشاكل، وتوفر سرعة فائقة واستقراراً تاماً؛ لا توقف عن العمل ولا أعطال مفاجئة أبداً."

Martin K
Martin K

"أداء ممتاز للشركة وخدمات رائعة! استضافة VPS باحترافية عالية وباقات أسعار تنافسية واقتصادية مقارنة بالشركات الأخرى."

ضمان استرداد الأموال لمدة 30 يومًا

اشترك براحة بال تامة مع ضمان إعادة الأموال خلال 30 يوماً. لمعرفة الشروط، يُرجى مراجعة سياسة الاسترداد لدينا.

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